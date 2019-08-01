Поліція знайшла фанатку, яка посеред ночі йшла на концерт Винника
Пізно вночі правоохоронці у Київської області виявили 33-річна жінку, яка вздовж траси "Київ-Чоп" йшла на концерт співака Олега Винника.
Про це 1 серпня повідомляє прес-служба Патрульної поліції Київської області.
Шанувальницю помітили пізно вночі неподалік села Стоянка, вона йшла вздовж дороги.
Патрульні вирішили переконатись, що з жінкою все добре та з’ясувати всі обставини, чому вона опинилась вночі сама на автодорозі.
"Як виявилось, 33-річна жінка захотіла відвідати концерт Олега Винника і пішла до своєї мрії з села Людвинівка Макарівського району. Проте, нікого не повідомила", - відзначили у поліції.
Патрульні встановили, що рідні, не знаючи куди поділась жінка, встигли заявити про її зникнення.
У поліції додали, що доставили жінку до Макарівського ВП та повідомили її старшу сестру.
Нагадаємо:
- Український співак Олег Винник висловив підтримку Аграрній партії Михайла Поплавського і до парламентських виборів 21 липня агітував за Поплавського.
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