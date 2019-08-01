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Поліція знайшла фанатку, яка посеред ночі йшла на концерт Винника

Четвер, 1 серпня 2019, 18:15

Пізно вночі правоохоронці у Київської області виявили 33-річна жінку, яка вздовж траси "Київ-Чоп" йшла на концерт співака Олега Винника.

Про це 1 серпня повідомляє прес-служба Патрульної поліції Київської області.

Шанувальницю помітили пізно вночі неподалік села Стоянка, вона йшла вздовж дороги.

Патрульні вирішили переконатись, що з жінкою все добре та з’ясувати всі обставини, чому вона опинилась вночі сама на автодорозі.

"Як виявилось, 33-річна жінка захотіла відвідати концерт Олега Винника і пішла до своєї мрії з села Людвинівка Макарівського району. Проте, нікого не повідомила", - відзначили у поліції.

 

Патрульні встановили, що рідні, не знаючи куди поділась жінка, встигли заявити про її зникнення.

У поліції додали, що доставили жінку до Макарівського ВП та повідомили її старшу сестру.

Нагадаємо: 

  • Український співак Олег Винник висловив підтримку Аграрній партії Михайла Поплавського і до парламентських виборів 21 липня агітував за Поплавського.

Українська правда

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Теми: поліція
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