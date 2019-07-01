Винник у турі з Поплавським співатимуть за Аграрну партію

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Понеділок, 1 липня 2019, 19:40

Український співак Олег Винник висловив підтримку Аграрній партії Михайла Поплавського.

Витримки з інтерв'ю співака на телебаченні наводить прес-служба партії.

Також повідомляється, що співак разом із лідером виборчого списку Поплавським відправиться в тур регіонами на підтримку політичної сили.

"Я підтримую Аграрну партію, тому що мені близька її ідеологія. Я виходець з села. І я пишаюся цим. Якби я не був із села, якби я так тяжко не працював, як працюють люди на селі, я не досягнув би таких висот і не збирав сьогодні стадіони", – сказав Винник.

Він також висловив думку, що сільська молодь має лишатися у селі.

"Мені хочеться, щоб наша сільська молодь не їхала в Європу, а навпаки, наше село стало європейським", -  зазначив співак.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: вибори Поплавський


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