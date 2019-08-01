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У Міноборони ще рахують, які премії і кому видавати на День Незалежності  

Четвер, 1 серпня 2019, 19:06

Начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В'ячеслав Салахов повідомив, що наразі невідома сума виплат військовим до Дня Незалежності.

Про це він сказав під час брифінгу у четвер, повідомляє Укрінформ.

"На цей час в Міністерстві оборони опрацьовується питання виплати премій військовослужбовцям відповідно до доручення президента", - заявив Салахов.

Він нагадав, що минулого року всі військовослужбовці, які брали участь в параді, отримали однакові премії у розмірі 2 тисячі гривень.

Як визначатиметься сума премії у 2019 році, та хто її отримає наразі ще вирішують в  Міноборони.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти вирішив віддати військовим у вигляді премій.

Теми: ЗеленськийДень Незалежності
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