У Міноборони ще рахують, які премії і кому видавати на День Незалежності  

349 переглядів
Четвер, 1 серпня 2019, 19:06

Начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В'ячеслав Салахов повідомив, що наразі невідома сума виплат військовим до Дня Незалежності.

Про це він сказав під час брифінгу у четвер, повідомляє Укрінформ.

"На цей час в Міністерстві оборони опрацьовується питання виплати премій військовослужбовцям відповідно до доручення президента", - заявив Салахов.

Він нагадав, що минулого року всі військовослужбовці, які брали участь в параді, отримали однакові премії у розмірі 2 тисячі гривень.

Як визначатиметься сума премії у 2019 році, та хто її отримає наразі ще вирішують в  Міноборони.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти вирішив віддати військовим у вигляді премій.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський День Незалежності


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський – друга людина для російської преси після Путіна 1 серпня 2019, 17:49
Кличко розкрив деталі бесіди з адвокатом Трампа 1 серпня 2019, 16:58
Зеленському поскаржилися на прокурора Черкас. У прокуратурі відреагували 1 серпня 2019, 16:13
Усі новини
Головні новини
Голова Укрзалізниці заборонив купувати вишиванок і рушників на 1,53 млн
Коболєв назвав дату переговорів по транзиту газу
Луценко сам показав, як відпочивав у Провансі
Зеленський призначив главу ДУС: зять у "Лізі сміху", дружина у "Слузі народу"
Усі новини
соцмережі

12 фішок Instagram, про які не всі знають

Смак життя

Трохи про баклажани. Рецепти приготування

Фото

11 дуже страшних собак, які про це не здогадуються