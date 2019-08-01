У Міноборони ще рахують, які премії і кому видавати на День Незалежності  

Начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В'ячеслав Салахов повідомив, що наразі невідома сума виплат військовим до Дня Незалежності.

Про це він сказав під час брифінгу у четвер, повідомляє Укрінформ.

"На цей час в Міністерстві оборони опрацьовується питання виплати премій військовослужбовцям відповідно до доручення президента", - заявив Салахов.

Він нагадав, що минулого року всі військовослужбовці, які брали участь в параді, отримали однакові премії у розмірі 2 тисячі гривень.

Як визначатиметься сума премії у 2019 році, та хто її отримає наразі ще вирішують в Міноборони.

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