У Міноборони ще рахують, які премії і кому видавати на День Незалежності
Четвер, 1 серпня 2019, 19:06
Начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В'ячеслав Салахов повідомив, що наразі невідома сума виплат військовим до Дня Незалежності.
Про це він сказав під час брифінгу у четвер, повідомляє Укрінформ.
"На цей час в Міністерстві оборони опрацьовується питання виплати премій військовослужбовцям відповідно до доручення президента", - заявив Салахов.
Він нагадав, що минулого року всі військовослужбовці, які брали участь в параді, отримали однакові премії у розмірі 2 тисячі гривень.
Як визначатиметься сума премії у 2019 році, та хто її отримає наразі ще вирішують в Міноборони.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти вирішив віддати військовим у вигляді премій.