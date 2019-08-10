Мустафа Джемілєв просить Зеленського домогтися допуску ОБСЄ в Крим 

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і голова Меджлісу Рефат Чубаров запропонували президенту України Володимиру Зеленському порушити на міжнародній арені питання запровадження постійної моніторингової місії в анексованому Росією Криму.

Про це йшлося на зустрічі президента з представниками кримськотатарського народу, повідомляє офіс гаранта.

Завданням для моніторингової місії стане фіксація на півострові всіх порушень прав людини. Як уточнили Чубаров і Джемілєв, право фіксувати порушення прав людини вже мають Моніторингова група ООН з прав людини та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює на Донбасі.

"Вона має мандат в усій Україні, але її не допускають до Криму. Нам треба наполягати всюди, на всіх майданчиках, де ми можемо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має право в'їжджати до Криму", - заявив Чубаров.

Зазначимо, що зараз окупаційна влада РФ не допускає міжнародні моніторингові місії з прав людини на тимчасово окупований півострів.