Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Шахтар" переміг "Динамо" у матчі 3 туру УПЛ

Субота, 10 серпня 2019, 19:10
Шахтар переміг Динамо у матчі 3 туру УПЛ

У матчі 3 туру української Прем'єр-ліги в Києві на НСК "Олімпійський" донецький "Шахтар" здолав столичне "Динамо".

Матч пройшов у суботу, 10 серпня, і завершився перемогою "гірників" з рахунком 2:1.

У стартові 15-ть хвилин на полі була рівна гра, а потім перевага поступово перейшла до "гірників". На 11-й хвилині стався перший момент біля воріт "Динамо", але удару Манора Соломона з метрів 18-ти забракло точності. На 21-й хвилині донеччани виходять вперед. Після пасу Соломона Жуніор Мораєс ударом п'ятою пробиває, і м`яч від штанги залітає у ворота - 1:0.

На 31-й хвилині "Шахтар" мав знову забивати гол, але після удару Марлоса з метрів 12-ти м`яч влучив у штангу. На 39-й хвилині "Динамо" зрівнює рахунок. Після удару Дениса Гармаша з метрів 24-ти Андрій П`ятов відбив м`яча перед собою, а на добивання першим був Жерсон Родрігес, котрий головою пробив у верхній кут воріт - 1:1. Це був єдиний момент киян у перші 45-ть хвилин.

На старті другого тайму "Шахтар" знову мав перевагу і гольовий момент. Тайсон бив з метрів 15-ти і Денис Бойко зреагував на цей удар.

На 64-й хвилині "гірники" забивають другий гол. Марлос на лінії штрафного накрутив Де Пену та пробив низом, і м`яч, зрикошетивши від ноги Віталія Миколенка залетів у кут воріт Бойка - 2:1.

На 67-й хвилині гарний удар вийшов в Олександра Андрієвського, але м`яч зрикошетив від захисника і полетів на кутовий. Більш класний момент був у Вербича, який після пасу з флангу від Томаша Кендзьори з метрів восьми не влучив у ворота.

На четвертій доданій хвилині рахунок міг стати 3:1, але Дентіньо не поцілив у порожні ворота з кількох метрів.

Читайте також: "У нас тут не армія", або Як виховують майбутніх зірок київського "Динамо"

Микола Аврамчук, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспортШахтарКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
Усі новини...
Реклама: