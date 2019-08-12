У Зеленського відповіли, чому спілкуються з російськими ЗМІ

Радник президента Микита Потураєв заявив, що у Росії є видання, які не викривлюють інформацію і з якими слід спілкуватися, щоб розповісти правду про те, що відбувається в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю "Детектор Медіа"

На питання, чи не вважає він, що інтерв’ю, яке Дмитро Разумков дав російському "Коммерсанту", шкодить іміджу партії "Слуга народу", радник Зеленського відповів, що не вважає так.

"Я сам спілкувався з Володимиром Соловйовим (журналіст "Коммерсанту" - ред.), він народився в Одесі, виріс у Кишиневі, тільки потім переїхав працювати в Москву. Ми маємо спілкуватись із тими виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору. І правду про те, що відбувається в Україні", - сказав Потураєв.

На уточнююче питання, чи дав би Разумков інтерв’ю Скабєєвій, він відповів, що про це треба запитати у самого Разумкова, але додав, що сам відмовляється від подібного інтерв'ю.

"Ноги моєї не буде там у жодному випадку. Багато разів давав коментарі, включався в ефіри каналу "Дождь". Думаю, "Коммерсантъ" теж не буде перекручувати", - заявив Потураєв.

За його словами, у Росії майже не залишилося медіа, які можна вважати професійними: "Новая газета", "Дождь", із певними запитаннями "Коммерсантъ" та "Эхо Москвы", але точно не федеральні канали.