"Слуга народу" чекає пропозицій, а поки домовляється з мажоритарниками

У партії "Слуга народу" вважають, що її фракція у Верховній Раді 9 скликання за кількістю депутатів матиме ті ж права, що й коаліція, – і їй не потрібно ні з ким домовлятися.

Про це 7-й номер списку "Слуги народу" Олександр Корнієнко, який може очолити партію замість Дмитра Разумкова, заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Те, що більшість буде сформовано лише фракцією "Слуга народу", він назвав "логічним висновком".

"Втім, ми очікуємо, що з початком роботи парламенту, можливо, хтось запропонує нам створити коаліцію або розглянути якесь коаліційну угоду", – заявив Корнієнко.

На запитання про ініціювання переговорів "Слугою народу" він відповів: "У нас, згідно з Конституцією, фракція, до складу якої входить більше половини конституційного складу (Верховної Ради - ред.), має ті ж права, що й коаліція".

"Навіть є думка, яку висловив відомий юрист Андрій Магера, що ми не маємо права формувати коаліцію. Тобто це наш обов'язок працювати в коаліції як фракції. Тут юридичну складову ще треба обговорювати, ми дискутуємо, чи правильно це, але є й така думка", – додав Корнієнко.

На запитання про переговори з партією "Голос" щодо створення коаліції він відповів: "Мені невідомо про такі системні переговори. Можливо, хтось особисто спілкується. У мене є особисте спілкування з окремими депутатами від "Голосу". На рівні партії ми не обговорювали".

А на запитання, чи зверталися до "Слуги народу" мажоритарники-самовисуванці з тим, щоб увійти до фракції, Корнієнко повідомив: "Такі розмови постійно ведуться, буквально з моменту, коли було оголошено перші результати виборів".

"У принципі, ми розглядаємо різні пропозиції з їхнього боку. Ми зараз не готові називати прізвища", – додав він.

"Оскільки у нас у партії багато питань вирішується в певній мірі децентралізовано, десь ці розмови веде Дмитро (Разумков – ред.), хтось до мене звертається, до інших наших колег. Тепер у нас є потенційний керівник фракції (Давид Арахамія – ред.) – думаю, і до нього звертаються. І у нас є 15 заступників керівника – теж, імовірно, і на них виходять", – сказав Корнієнко.

"Це дуже велика кількість людей і у нас немає одного гугл-документа, де все це зібрано. Тому оцінити цю кількість (охочих) важко. Але з огляду на загальну кількість самовисуванців і їх особисті історії, ми точно всіх 50 не бачимо у фракції "Слуга народу", – заявив він.

При цьому у "Слузі народу" готують угоду, яка буде планом дій для фракції. Її презентують із початком роботи парламенту. Послання президента у Верховній Раді також буде частиною програми партії, сказав Корнієнко.

Те, що керувати фракцією та партією будуть різні люди, він пояснив так: "У нас усі партії живуть від виборів до виборів (...) Наша ідея в тому, щоб збільшувати суб'єктність партій у цілому, починаючи з себе".

"Якщо поєднувати ці дві посади, то все-таки керівництво і представлення інтересів фракції в 254 людини – це велике завдання, яким потрібно окремо займатися. Давид саме може цим займатися і з цим впоратися. Відповідно, я можу впоратися з партією", – заявив Корнієнко.

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