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Голова Нацбанку приховав у деклараціях цілий "букет" майна

Понеділок, 12 серпня 2019, 16:12
Голова Нацбанку приховав у деклараціях цілий букет майна

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки декларування недостовірної інформації чиновниками на суму понад 250 прожиткових мінімумів.

Про такі результати повних перевірок декларацій НАЗК повідомило Національному антикорупційному бюро та Національній поліції.

Виявлено недостовірні відомості у деклараціях голови Національного банку Якова Смолія, заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолія Корзуна, колишнього першого заступника голови Державного агентства рибного господарства Володимира Фалея та голови Більмацької районної держадміністрації Запорізької області Артема Попова.

За результатами перевірки декларацій Якова Смолія за 2015, 2016 та 2017 роки було встановлено, що посадовець зазначив недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття у власність частки трьох нежилих приміщень, доходу, нарахованого йому та дружині у вигляді процентів, не зазначив відомості стосовно наявності у дружини корпоративних прав.

Крім того, він не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, які належать йому за правом власності, та кошти, розміщені ним та дружиною на банківських рахунках.

Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях Смолія за 2015, 2016 та 2017 роки становить понад 8,5 млн грн, 6,6 млн грн та понад 3,2 млн грн відповідно.

Анатолій Корзун, подаючи декларацію за 2016 рік, зазначив недостовірні відомості щодо вартості житлового будинку у Києві, який належить йому на праві власності, та не задекларував дохід дружини, отриманий у вигляді спадщини. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить майже 450 тис. гривень.

Володимир Фалей, подаючи декларацію за 2016 рік, не зазначив відомостей про наявне у нього фінансове зобов’язання перед банком. Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить понад 1,8 млн гривень.

Про ці правопорушення НАЗК повідомило НАБУ.

А поліції повідомили, що Артем Попов у декларації за 2016 рік зазначив недостовірні відомості щодо вартості придбаного ним автомобіля, а також наявності корпоративних прав у його матері. Недостовірні відомості у декларації тягнуть на понад 1,1 млн грн.

Відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлює ст. 366-1 ККУ: штраф 2,5-3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Теми: деклараціїНБУНАЗК
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