Адміністрація Трампа ускладнює правила отримання грін-карт

Адміністрація Дональда Трампа вводить нові правила, які можуть ускладнити отримання легального статусу в США для деяких категорій іммігрантів.

Про це повідомляє Голос Америки.

Федеральне законодавство США вже сьогодні зобов'язує бажаючих отримати посвідку на проживання довести, що вони не стануть тягарем для держави і не опиняться на державному піклуванні, проте нові правила, про які було оголошено в понеділок, містять більш детальний список програм, які можуть привести до дискваліфікації.

Тепер співробітники Служби громадянства та імміграції при розгляді заявок на надання законного статусу в США будуть враховувати програми соціальної допомоги поряд з іншими факторами - такими, як освіта, сімейний дохід і стан здоров'я.

Нові правила - одна з найагресивніших ініціатив адміністрації, спрямованих на обмеження легальної імміграції. Білий дім прагне реформувати імміграційну систему таким чином, щоб найбільша увага приділялася професійним навичкам іммігрантів, а не возз'єднанню сімей.

Правила наберуть чинності в середині жовтня. Вони не поширюються на американських громадян, навіть в разі, якщо серед їхніх родичів є іммігранти, щодо яких діють ці вимоги.

Виконуючий обов'язки директора Служби громадянства та імміграції Кен Кучинелли заявив, що зміна правил відповідає імміграційному порядку денному президента.

Іммігранти становлять невеликий відсоток в числі тих, хто отримує державну допомогу, а багато в силу свого імміграційного статусу взагалі не мають права її отримувати.

Однак захисники прав мігрантів турбуються, що через нові правила іммігранти будуть боятися звертатися по допомогу, а імміграційні органи зможуть частіше відмовляти в наданні легального статусу.

В середньому щороку заявки на отримання грін-карти подають 544 000 осіб. При цьому приблизно 382 000 потрапляють в категорії, на які будуть поширюватися нові перевірки.

Відповідно до нових директив, особами, які потребують державного забезпечення, вважаються ті, хто "з більшою ймовірністю" буде отримувати допомогу протягом більш ніж 12 місяців за трирічний період. Якщо хтось отримує два види допомоги, це вважається за два місяці. У визначення також були додані програма Medicaid, житлова і продовольча допомога.

Після того, як восени минулого року були анонсовані плановані зміни, Міністерство внутрішньої безпеки отримало понад 266 000 коментарів від громадськості. Це в три рази більше, ніж зазвичай при зміні правил у відомстві. В результаті в правила були внесені деякі поправки.

Наприклад, вагітним жінкам, які користуються програмою Medicaid або потребують державної допомоги, будуть надані виключення на час вагітності та протягом 60 днів після народження дитини.

Субсидії по Частині D Medicare для малозабезпечених не вважатимуться держдопомогою. Також не будуть враховуватися пільги для неповнолітніх, екстрена медична допомога, програми шкільних обідів, усиновлення та патронажне виховання, студентські кредити і іпотеки, користування благодійними столовими, притулками для бездомних і допомога в разі стихійних лих.

Крім інформації про попередні місця роботи бажаючим отримати грін-карту потрібно буде також подавати інформацію про сплачені податки за три роки.

Винятки з нових правил передбачені для діючих військовослужбовців, біженців і прохачів притулку. Правила не застосовуватимуться в ретроспективному порядку.