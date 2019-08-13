Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більшість британців підтримує Brexit "за будь-яку ціну"

Вівторок, 13 серпня 2019, 09:15

Більшість британців вважають, що прем'єр-міністр Борис Джонсон повинен вивести Британію з Європейського союзу "за будь-яку ціну", навіть якщо це передбачає призупинення роботи парламенту.

Такими є результати опитування громадської думки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джонсон пообіцяв вивести Британію з ЄС 31 жовтня, незалежно від того, чи вдасться йому досягти зміни угоди про вихід з Брюсселем, чи ні.

54% ​​респондентів висловили згоду з твердженням: "Борису (Джонсону) потрібно реалізувати Brexit за будь-яку ціну, включаючи при необхідності призупинення роботи парламенту, щоб не допустити блокування виходу без угоди депутатами".

Решта 46% не погоджуються із таким твердженням.

Результат ґрунтувався на відповідях 1645 респондентів з виключенням тих, хто не має певної думки з цього питання.

Теми: Велика БританіяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Велика Британія
Партія Сунака може піти на вибори навесні, щоб уникнути поразки – ЗМІ
Глава МЗС Британії не поїхав до Китаю через загадкове зникнення міністра - Bloomberg
Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ займається військовою підготовкою дітей
Останні новини
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
Усі новини...
Реклама: