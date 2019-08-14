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Трамп погрожує вийти із СОТ

Середа, 14 серпня 2019, 03:17

Президент США Дональд Трамп пригрозив, що Вашингтон може вийти зі складу Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це пише DW.

Відповідну заяву американський лідер зробив, виступаючи перед робітниками нафтохімічного комплексу британсько-нідерландського концерну Shell в місті Монака (штат Пенсільванія).

"Ми вийдемо, якщо будемо змушені" зробити це, зазначив глава Білого дому.

"Ми знаємо, що вони роками дурили нас, і більше подібне не повториться", - підкреслив він.

Раніше Трамп неодноразово критикував СОТ. Предметом його обурення, зокрема, ставало те, що Китай має в складі організації статус країни, що розвивається.

У складеному Всесвітнім валютним фондом списку країн за номінальним значенням валового внутрішнього продукту КНР займає другий рядок, відразу після США. Проте статус в СОТ дає Пекіну отримувати субсидії для розвитку сільського господарства і встановлювати більш високі бар'єри для імпорту продукції.

Теми: ТрампКитайторгівля
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