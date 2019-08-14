Трамп погрожує вийти із СОТ

Президент США Дональд Трамп пригрозив, що Вашингтон може вийти зі складу Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це пише DW.

Відповідну заяву американський лідер зробив, виступаючи перед робітниками нафтохімічного комплексу британсько-нідерландського концерну Shell в місті Монака (штат Пенсільванія).

"Ми вийдемо, якщо будемо змушені" зробити це, зазначив глава Білого дому.

"Ми знаємо, що вони роками дурили нас, і більше подібне не повториться", - підкреслив він.

Раніше Трамп неодноразово критикував СОТ. Предметом його обурення, зокрема, ставало те, що Китай має в складі організації статус країни, що розвивається.

У складеному Всесвітнім валютним фондом списку країн за номінальним значенням валового внутрішнього продукту КНР займає другий рядок, відразу після США. Проте статус в СОТ дає Пекіну отримувати субсидії для розвитку сільського господарства і встановлювати більш високі бар'єри для імпорту продукції.