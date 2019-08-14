У Києві засуджений шантажував і грабував слідчу, яка вела його справу

Джерело: Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

У Києві чоловік, який раніше був неодноразово засуджений за майнові злочини, вирішив помститися слідчій, яка вела його справу, – погрожував, шантажував, а згодом і пограбував жінку.

Текст повідомлення: "До Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки звернулася слідча одного з управлінь поліції столиці. Жінка розповіла, що відносно неї скоєно низку злочинів неодноразово судимим мешканцем Києва".

Деталі: Слідча проводила досудове розслідування крадіжки, вчиненої мешканцем Печерського району. У січні матеріали справи скерували до суду. Суддя, попри неодноразові судимості зловмисника, виніс рішення про умовний термін.

Після цього чоловік вирішив помститися слідчій.

На початку лютого 23-річний рецидивіст почав надсилати слідчій SMS з погрозами про розправу, а потім повторив це, коли зустрів жінку на вулиці.

Зловмисник вимагав 700 доларів "моральної компенсації", або він розправиться з рідними поліцейської.

Налякана жінка перерахувала на карту чоловіка необхідну суму. Але того ж вечора вимагач підстеріг її біля помешкання, ввірвався до житла і відібрав ювелірні прикраси на 14 тисяч гривень.

Через кілька місяців злочинець знову напав на свою жертву у під’їзді будинку і зірвав з її шиї золотий ланцюжок з кулоном, вартістю 17 тисяч гривень.

Потім він надіслав SMS з вимогою перерахувати йому ще 2 тисячі доларів, щоб залишити її у спокої.

Поліція за цим фактом розпочала кримінальне провадження.

23-річного рецидивіста затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Зловмиснику готують підозру за ч.2 ст.189 (вимагання) та за ст.186 (грабіж) ККУ.

Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.