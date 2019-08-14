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Польща збирається підняти ціну на транзит російського газу

Середа, 14 серпня 2019, 16:38

Польща намагатиметься домовитись про такі тарифи на транзит газу "Газпрому" до Німеччини, які забезпечать країні прибуток.

Про це заявив уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наімський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wyborcza.pl.

Трубопровід "Ямал" нині транспортує 29 мільярдів кубометрів газу до Німеччини, нагадав чиновник.

"Це бізнес-питання. Ми намагатимемося забезпечити, щоб він не проходив безкоштовно, як на цей момент. 21 мільйон доходу на рік проти цих мільярдів, що транспортуються 660 км, це нуль", - сказав він.  

Контракт на транспортування газу ямальським газопроводом до Західної Європи закінчиться 16 травня 2020 року.

Він також повторив, що Варшава не планує продовжувати контракт на постачання газу до Польщі через трубопровід "Ямал". Контракт з російським "Газпромом" на постачання газу закінчиться наприкінці 2022 року.

Раніше Наімський заявив, що наприкінці 2022 року Польщі стане остаточно незалежною від постачань газу з Росії.

Теми: ПольщагазГазпромРосія
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