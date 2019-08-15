США сподобалась ідея Зеленського додати Америку в "нормандський формат"

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Четвер, 15 серпня 2019, 12:16

Сполучені Штати вважають цікавою пропозицію президента Володимира Зеленського щодо модифікації "нормандського формату" з долученням до нього США.

Про це повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор сказав в інтерв’ю, опублікованому на "Європейській правді".

Раніше президент України Володимир Зеленський пропонував президенту РФ Владіміру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.

"Звісно, треба, щоби інші учасники нормандського формату висловилися про те, що вони думають про приєднання США чи Британії, але я можу сказати, що нам це цікаво", - заявив він.

За словами посла, на переговорах з цього приводу США представляє Курт Волкер.

"Він також каже, що зацікавлений у таких змінах і вже веде розмови з цього приводу", - зазначив Тейлор.

Нагадаємо, минулого тижня в МЗС Франції заявили, що можливість розширення "нормандського формату" за рахунок США не розглядається.

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Теми: США Зеленський Європа Росія


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