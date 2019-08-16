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Трамп обговорює можливість покупки Гренландії – ЗМІ

П'ятниця, 16 серпня 2019, 05:23
Трамп обговорює можливість покупки Гренландії – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп неодноразово запитував своїх помічників про можливість купівлі Гренландії - автономної території Данії.

Про це з посиланням на помічників президента США повідомляє The Wall Street Journal.

Як розповіли виданню два помічники Трампа, він неодноразово запитував їх і інших, чи можливий такий крок. Відзначається, що він навіть попросив юридичного консультанта Білого дому провести правову експертизу проекту.

Газета повідомляє, що деякі помічники підтримали цей крок, заявивши, що це може бути хороший економічний крок. Інші сприйняли ідею Трампа як чергове захоплення президента.

Гренландія - найбільший острів у світі. Основна маса населення Гренландії в 56 тис. осіб живе на порізаному фіордами узбережжі, де немає льоду.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамп
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