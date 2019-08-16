Трамп обговорює можливість покупки Гренландії - ЗМІ

П'ятниця, 16 серпня 2019, 05:23

Президент США Дональд Трамп неодноразово запитував свої помічників про можливість покупки Гренландії - автономної території Данії.

Про це з посиланням на помічників президента США повідомляє The Wall Street Journal.

Як розповіли виданню два помічника Трампа, він неодноразово запитував їх і інших, чи можливий такий крок. Відзначається, що він навіть попросив юрисконсульта Білого дому провести правову експертизу проекту.

Газета повідомляє, що деякі помічники підтримали цей крок, заявивши, що це може бути хороший економічний крок. Інші сприйняли ідею Трампа як чергове захоплення президента.

Гренландія - найбільший острів у світі. Основна маса населення Гренландії в 56 тис. людина живе на порізаних фіорди узбережжя, де немає льоду.

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Теми: США Трамп


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