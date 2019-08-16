Нафтові санкції Трампа зробили російських експортерів на $1 млрд багатшими – ЗМІ
Санкції президента США Дональда Трампа проти Ірану та Венесуели призвели до збільшення попиту на російську марку сирої нафти і збільшили доходи для експортерів країни.
Про це повідомляє Bloomberg.
Російські нафтові компанії отримали щонайменше 905 мільйонів доларів додаткових доходів у період з листопада по липень, а вартість бареля російської Urals досягла високого рівня щодо Brent.
Санкції надали поштовх попиту на російську нафту після скорочення видобутку з боку країн OPEC+.
Нагадаємо:
- США наприкінці січня оголосили про санкції проти Венесуели та скасували виключення для деяких покупців іранської нафти з травня.
- Цей захід створив дефіцит важкої, кислої сировини, хоча російська нафта вважається гіршою за якістю.
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