Світоліна піднялась на 2 сходинки в рейтингу WTA

Джерело: Укрінформ

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна піднялась на 5-е місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

Деталі: Світоліна піднялась на дві сходинки в рейтингу WTA (4492 очки), обійшовши чешку Петру Квітову (4485) та голландку Кікі Бертенс (4400).

Даяна Ястремська (1730) у цьому рейтингу посіла 33-тє місце, втративши один рядок. Леся Цуренко (1337) та Катерина Козлова (821) зайняли 40-й та 74-й рядки відповідно.

Першу позицію в рейтингу асоціації посіла японська тенісистка Наомі Осака (6606).