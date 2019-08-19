Світоліна піднялась на 2 сходинки в рейтингу WTA

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Понеділок, 19 серпня 2019, 14:16

Джерело: Укрінформ

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна піднялась на 5-е місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації. 

Деталі: Світоліна піднялась на дві сходинки в рейтингу WTA (4492 очки), обійшовши чешку Петру Квітову (4485) та голландку Кікі Бертенс (4400). 

Даяна Ястремська (1730) у цьому рейтингу посіла 33-тє місце, втративши один рядок. Леся Цуренко (1337) та Катерина Козлова (821) зайняли 40-й та 74-й рядки відповідно. 

Першу позицію в рейтингу асоціації посіла японська тенісистка Наомі Осака (6606). 

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Теми: спорт


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