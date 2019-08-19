Світоліна піднялась на 2 сходинки в рейтингу WTA
Понеділок, 19 серпня 2019, 14:16
Джерело: Укрінформ
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна піднялась на 5-е місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації.
Деталі: Світоліна піднялась на дві сходинки в рейтингу WTA (4492 очки), обійшовши чешку Петру Квітову (4485) та голландку Кікі Бертенс (4400).
Даяна Ястремська (1730) у цьому рейтингу посіла 33-тє місце, втративши один рядок. Леся Цуренко (1337) та Катерина Козлова (821) зайняли 40-й та 74-й рядки відповідно.
Першу позицію в рейтингу асоціації посіла японська тенісистка Наомі Осака (6606).