Медведчук відповів Порошенкові, перед ким "опускав голову"

Джерело: інтерв'ю Порошенка "Українській правді" , блог Медведчука на podrobnosti.ua

Кум Путіна, лідер "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук відреагував на інтерв'ю екс-президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Порошенко: "(Не було періоду - ред.) в українській історії, коли Медведчук не мав ролі і впливу. Наголошую на тому, що це було в кожен з років країни".

"Тільки при Порошенку він цього не мав. При Порошенку він навіть не балотувався! При Порошенку він навіть не намагався забезпечити такий вплив на інформаційні канали!".

"Медведчук при мені голову не міг підняти!"

Медведчук: "Піднімати голову мені не було необхідності, тому що я в своєму житті не опускав її ні перед ким. Я принципово і послідовно відстоював і відстоюватиму свою політичну позицію, боротьба з якою стала сенсом діяльності української влади, очолюваної Порошенком.

Через свого поплічника - голову СБУ Василя Грицака - Порошенко нацьковував на мене особисто, мою сім'ю (були напади на моє житло, а також офіс очолюваної мною громадської організації) підконтрольних йому націонал-радикалів.

Кум Порошенка - генпрокурор Юрій Луценко, виконуючи політичне замовлення, порушував кримінальні справи як проти мене, так і проти учасників руху "Український вибір".

Порошенко: "Предметом моїх зустрічей з Медведчуком була виключно діяльність Тристоронньої контактної групи, полонені, а також передача пропозицій української сторони Путіну. Тому що я телефонних переговорів з Путіним за останній час не мав, і єдине, що йому могли передавати, ось це. Інших предметів у нас не було. Точно".

Медведчук: "В інтерв'ю Порошенко замовчує по багатьох питаннях, які ми обговорювали, обмежуючись лише згадкою про обміни утримуваними особами. Але при цьому він не розповідає про те, як перешкоджав поверненню людей додому і зривав ці обміни, внаслідок чого за останні півтора року вони не проводилися з його вини. Він діяв так, тому що не зміг би "ліпити" з Росії образ агресора, якби всі утримувані особи повернулися з Донецька, Луганська і РФ додому, до своїх родин".

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Історія питання:

За результатами парламентських виборів 21 липня, партія "Опозиційна платформа – За життя" набрала 13,05%, або 43 місця у Верховній Раді, "Європейська солідарність" – 8,10%, або 25 місць у парламенті.