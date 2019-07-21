Вибори до Верховної Ради України 2019. Результати підрахунку голосів

Результати виборів Підраховано 100% бюлетенів; мажоритарні округи 199 Партія Голоси Місця

за списк. Місця

по маж. Разом Розподіл місць у Раді Всього 450 (225 за списками партій, 199 по мажоритарці, 26 вакантні) Результат інших партій: Радикальна партія: 4.01% Сила і честь: 3.82% Оп. блок: 3.03% Укр. стр. Гройсмана: 2.41% Партія Шарія: 2.23% Свобода: 2.15% Гром. позиція: 1.04% Партія зелених: 0.66% Самопоміч: 0.62% Аграрна партія: 0.51% Рух нових сил: 0.46% Сила людей: 0.19% Сила права: 0.14% Соціальна справедливість: 0.11% Патріот: 0.11% Факел: 0.05% Незалежність: 0.05%

Голосування у регіонах За партійними списками Переможець в регіоні Слуга народу ОПЗЖ Батьківщина ЄС Голос Підраховано:

Закордонний округ: 100% м.Київ: 100.00% Чернігівська обл.: 100% Чернівецька обл.: 100% Черкаська обл.: 100% Хмельницька обл.: 100% Херсонська обл.: 100% Харківська обл.: 100% Тернопільска обл.: 100% Сумська обл.: 100% Рівненська обл.: 100% Полтавська обл.: 100% Одеська обл.: 100% Миколаївська обл.: 100% Львівська обл.: 100% Луганська обл.: 100% Кіровоградська обл.: 100% Київська обл.: 100% Івано-Франківська обл.: 100% Запорізька обл.: 100% Закарпатська обл.: 100% Житомирська обл.: 100% Донецька обл.: 100% Дніпропетровська обл. : 100% Волинська обл.: 100% Вінницька обл. : 100%

Хто проходить в парламент За партійними списками По мажоритарці Слуга народу (130) ОВО №11. Пашковський Максим (опр 100%) ОВО №12. Драбовський Анатолій (опр 100%) ОВО №14. Борзова Ірина (опр 100%) ОВО №20. В'ячеслав Рубльов (опр 100%) ОВО №24. Кисилевський Дмитро (опр 100%) ОВО №25. Бужанський Максим (опр 100%) ОВО №26. Нестеренко Кирилл (опр 100%) ОВО №27. Медяник В’ячеслав (опр 100%) ОВО №28. Мисягін Юрій (опр 100%) ОВО №29. Демченко Сергій (опр 100%) ОВО №30. Лічман Ганна (опр 100%) ОВО №31. Захарченко Володимир (опр 100%) ОВО №32. Криворучкіна Олена (опр 100%) ОВО №33. Корявченков Юрій (опр 100%) ОВО №34. Чорний Дмитро (опр 100%) ОВО №35. Герман Денис (опр 100%) ОВО №36. Каптєлов Роман (опр 100%) ОВО №38. Бородін Владислав (опр 100%) ОВО №39. Северин Сергій (опр 100%) ОВО №40. Трухін Олександр (опр 100%) ОВО №62. Герасименко Ігор (опр 100%) ОВО №63. Кицак Богдан (опр 100%) ОВО №65. Костюк Дмитро (опр 100%) ОВО №66. Грищенко Тетяна (опр 100%) ОВО №67. Кузьміних Сергій (опр 100%) ОВО №70. Лаба Михайло (опр 100%) ОВО №74. Касай Геннадій (опр 100%) ОВО №75. Соха Роман (опр 100%) ОВО №76. Шевченко Євгеній (опр 100%) ОВО №77. Штепа Сергій (опр 100%) ОВО №79. Яцик Юлія (опр 100%) ОВО №81. Мельник Павло (опр 100%) ОВО №82. Нікітіна Марина (опр 100%) ОВО №84. Фріс Ігор (опр 100%) ОВО №85. Прощук Едуард (опр 100%) ОВО №86. Матусевич Олександр (опр 100%) ОВО №87. Андрійович Зіновій (опр 100%) ОВО №89. Тимофійчук Володимир (опр 100%) ОВО №91. Дунда Олег (опр 100%) ОВО №92. Колюх Валерій (опр 100%) ОВО №93. Скороход Анна (опр 100%) ОВО №94. Дубінський Олександр (опр 100%) ОВО №95. Горобець Олександр (опр 100%) ОВО №96. Василевська-Смаглюк Ольга (опр 100%) ОВО №97. Галушко Микола (опр 100%) ОВО №98. Бунін Сергій (опр 100%) ОВО №99. Дануца Олександр (опр 100%) ОВО №100. Мурдій Ігор (опр 100%) ОВО №101. Кузбит Юрій (опр 100%) ОВО №103. Воронько Олег (опр 100%) ОВО №106. Кузнєцов Олексій (опр 100%) ОВО №121. Саламаха Орест (опр 100%) ОВО №124. Камельчук Юрій (опр 100%) ОВО №127. Пасічний Олександр (опр 100%) ОВО №128. Гайду Олександр (опр 100%) ОВО №129. Копитін Ігор (опр 100%) ОВО №130. Негулевський Ігор (опр 100%) ОВО №131. Чорноморов Артем (опр 100%) ОВО №132. Дирдін Максим (опр 100%) ОВО №133. Дмитрук Артем (опр 100%) ОВО №134. Колєв Олег (опр 100%) ОВО №135. Леонов Олексій (опр 100%) ОВО №136. Горенюк Олександр (опр 100%) ОВО №138. Чернявський Степан (опр 100%) ОВО №139. Васильковський Ігор (опр 100%) ОВО №140. Колебошин Сергій (опр 100%) ОВО №141. Ткаченко Олександр (опр 100%) ОВО №144. Нальотов Дмитро (опр 100%) ОВО №145. Боблях Андрій (опр 100%) ОВО №148. Ляшенко Анастасія (опр 100%) ОВО №149. Касай Костянтин (опр 100%) ОВО №150. Мовчан Олексій (опр 100%) ОВО №151. Березін Максим (опр 100%) ОВО №152. Ковальчук Олександр (опр 100%) ОВО №153. Іванісов Роман (опр 100%) ОВО №154. Аліксійчук Олександр (опр 100%) ОВО №156. Литвиненко Сергій (опр 100%) ОВО №157. Рябуха Тетяна (опр 100%) ОВО №158. Васильєв Ігор (опр 100%) ОВО №161. Гузенко Максим (опр 100%) ОВО №162. Задорожній Микола (опр 100%) ОВО №163. Богданець Андрій (опр 100%) ОВО №164. Василів Ігор (опр 100%) ОВО №167. Гевко Володимир (опр 100%) ОВО №168. Мезенцева Марія (опр 100%) ОВО №169. Куницький Олександр (опр 100%) ОВО №170. Одарченко Андрій (опр 100%) ОВО №171. Кінзбурська Вікторія (опр 100%) ОВО №172. Здебський Юрій (опр 100%) ОВО №173. Бакумов Олександр (опр 100%) ОВО №175. Пивоваров Євген (опр 100%) ОВО №177. Любота Дмитро (опр 100%) ОВО №178. Літвінов Олександр (опр 100%) ОВО №179. Кучер Олексій (опр 100%) ОВО №180. Красов Олексій (опр 100%) ОВО №181. Микиша Дмитро (опр 100%) ОВО №182. Павліш Павло (опр 100%) ОВО №183. Вагнєр Вікторія (опр 100%) ОВО №185. Іванов Володимир (опр 100%) ОВО №186. Ковальов Олексій (опр 100%) ОВО №187. Стефанчук Микола (опр 100%) ОВО №189. Копанчук Олена (опр 100%) ОВО №190. Жмеренецький Олексій (опр 100%) ОВО №193. Марчук Ігор (опр 100%) ОВО №194. Шпак Любов (опр 100%) ОВО №195. Арсенюк Олег (опр 100%) ОВО №196. Стріхарський Андрій (опр 100%) ОВО №197. Скічко Олександр (опр 100%) ОВО №199. Нагорняк Сергій (опр 100%) ОВО №201. Лис Олена (опр 100%) ОВО №202. Заремський Максим (опр 100%) ОВО №203. Мазурашу Георгій (опр 100%) ОВО №204. Божик Валерій (опр 100%) ОВО №205. Семінський Олег (опр 100%) ОВО №206. Поляков Антон (опр 100%) ОВО №207. Зуєв Максим (опр 100%) ОВО №209. Зуб Валерій (опр 100%) ОВО №211. Юрченко Олександр (опр 100%) ОВО №212. Перебийніс Максим (опр 100%) ОВО №213. Дубнов Артем (опр 100%) ОВО №214. Швець Сергій (опр 100%) ОВО №215. Яременко Богдан (опр 100%) ОВО №216. Леся Забуранна (опр 100%) ОВО №217. Безугла Мар'яна (опр 100%) ОВО №218. Гурін Дмитро (опр 100%) ОВО №219. Тищенко Микола (опр 100%) ОВО №220. Бондар Ганна (опр 100%) ОВО №221. Пуртова Анна (опр 100%) ОВО №222. Грищук Роман (опр 100%) ОВО №223. Буймістер Людмила (опр 100%) Самовисуванці (46) ОВО №13. Юрчишин Петро (опр 100%) ОВО №15. Білозір Лариса (опр 100%) ОВО №16. Вацак Геннадій (опр 100%) ОВО №17. Кучер Микола (опр 100%) ОВО №19. Ігор Гузь (опр 100%) ОВО №21. Івахів Степан (опр 100%) ОВО №22. Палиця Ігор (опр 100%) ОВО №23. Констанкевич Ірина (опр 100%) ОВО №37. Шпенов Дмитро (опр 100%) ОВО №48. Єфімов Максим (опр 100%) ОВО №51. Ковальов Олександр (опр 100%) ОВО №60. Лубінець Дмитро (опр 100%) ОВО №64. Арешонков Володимир (опр 100%) ОВО №68. Горват Роберт (опр 100%) ОВО №71. Валерій Лунченко (опр 100%) ОВО №72. Петьовка Василь (опр 100%) ОВО №73. Поляк Владіслав (опр 100%) ОВО №80. Мінько Сергій (опр 100%) ОВО №88. Іванчук Андрій (опр 100%) ОВО №102. Довгий Олесь (опр 100%) ОВО №107. Сухов Олександр (опр 100%) ОВО №112. Вельможний Сергій (опр 100%) ОВО №114. Шахов Сергій (опр 100%) ОВО №120. Дубневич Ярослав (опр 100%) ОВО №123. Батенко Тарас (опр 100%) ОВО №125. Лопушанський Андрій (опр 100%) ОВО №126. Кіт Андрій (опр 100%) ОВО №137. Гончаренко Олексій (опр 100%) ОВО №142. Кіссе Антон (опр 100%) ОВО №143. Урбанський Анатолій (опр 100%) ОВО №146. Шаповалов Юрій (опр 100%) ОВО №147. Кулініч Олег (опр 100%) ОВО №155. М’ялик Віктор (опр 100%) ОВО №159. Деркач Андрій (опр 100%) ОВО №160. Молоток Ігор (опр 100%) ОВО №165. Чайківський Іван (опр 100%) ОВО №166. Люшняк Микола (опр 100%) ОВО №174. Фельдман Олександр (опр 100%) ОВО №184. Колихаєв Віктор (опр 100%) ОВО №188. Лабазюк Сергій (опр 100%) ОВО №191. Бондар Віктор (опр 100%) ОВО №192. Герега Олександр (опр 100%) ОВО №198. Рудик Сергій (опр 100%) ОВО №200. Яценко Антон (опр 100%) ОВО №208. Давиденко Валерій (опр 100%) ОВО №210. Коровченко Сергій (опр 100%) ОПЗЖ (6) ОВО №46. Христенко Федір (опр 100%) ОВО №47. Солод Юрій (опр 100%) ОВО №49. Гнатенко Валерій (опр 100%) ОВО №59. Мороз Володимир (опр 100%) ОВО №78. Пономарьов Олександр (опр 100%) ОВО №113. Лукашев Олександр (опр 100%) Оп. блок (6) ОВО №45. Муса Магомедов (опр 100%) ОВО №50. Руслан Требушкін (опр 100%) ОВО №57. Новинський Вадим (опр 100%) ОВО №58. Магера Сергій (опр 100%) ОВО №105. Гриб Вікторія (опр 100%) ОВО №176. Шенцев Дмитро (опр 100%) Голос (3) ОВО №115. Піпа Наталія (опр 100%) ОВО №117. Рущишин Ярослав (опр 100%) ОВО №118. Васильченко Галина (опр 100%) ЄС (2) ОВО №116. Княжицький Микола (опр 100%) ОВО №119. Бондар Михайло (опр 100%) Батьківщина (2) ОВО №18. Мейдич Олег (опр 100%) ОВО №52. Яковенко Євген (опр 100%) Самопоміч (1) ОВО №122. Бакунець Павло (опр 100%) Єдиний центр (1) ОВО №69. Балога Віктор (опр 100%) Свобода (1) ОВО №83. Савчук Оксана (опр 100%) Біла Церква разом (1) ОВО №90. Бабенко Микола (опр 100%)

Результати екзит-полів Національний екзит-пол (остаточні на 20:00) Слуга народу 44.2% ОПЗЖ 11.4% ЄС 8.8% Батьківщина 7.4% Голос 6.5% Сила і честь 4.3% Екзит-пол 112 + NewsOne Слуга народу 43.5% ОПЗЖ 12.5% ЄС 8.7% Батьківщина 8.1% Голос 6.6% Екзит-пол SOCIS і КВУ Слуга народу 44.7% ОПЗЖ 12.2% ЄС 8.5% Батьківщина 7.5% Голос 5.9% Екзит-пол ТСН Слуга народу 44.4% ОПЗЖ 12.4% ЄС 8.5% Батьківщина 7.7% Голос 6.1%

1. Національний екзит-пол проводили три соціологічні служби "Демініціативи", КМІС, Центр Разумкова (похибка 2%). 2. Екзит-пол на замовлення каналів "112 Україна" і NewsOne проведено інститутом соціальних досліджень та консалтингу Sora (Австрія) та центром "Соціальний моніторинг". 3. SOCIS і КВУ проводили екзит-пол на замовлення "Європейської солідарності". 4. Екзит-пол на замовлення ТСН провели Kantar TNS та Info Sapiens.

Примітки:

На території АР Крим (10 округів) і Севастополя (2 округи), в 9 округах Донецької і 5 округах Луганської областей вибори не проводяться.