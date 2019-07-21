Вибори до Верховної Ради України 2019. Результати підрахунку голосів
Результати виборів
за списк.Місця
по маж.Разом
Голосування у регіонах
Хто проходить в парламент
- ОВО №11. Пашковський Максим (опр 100%)
- ОВО №12. Драбовський Анатолій (опр 100%)
- ОВО №14. Борзова Ірина (опр 100%)
- ОВО №20. В'ячеслав Рубльов (опр 100%)
- ОВО №24. Кисилевський Дмитро (опр 100%)
- ОВО №25. Бужанський Максим (опр 100%)
- ОВО №26. Нестеренко Кирилл (опр 100%)
- ОВО №27. Медяник В’ячеслав (опр 100%)
- ОВО №28. Мисягін Юрій (опр 100%)
- ОВО №29. Демченко Сергій (опр 100%)
- ОВО №30. Лічман Ганна (опр 100%)
- ОВО №31. Захарченко Володимир (опр 100%)
- ОВО №32. Криворучкіна Олена (опр 100%)
- ОВО №33. Корявченков Юрій (опр 100%)
- ОВО №34. Чорний Дмитро (опр 100%)
- ОВО №35. Герман Денис (опр 100%)
- ОВО №36. Каптєлов Роман (опр 100%)
- ОВО №38. Бородін Владислав (опр 100%)
- ОВО №39. Северин Сергій (опр 100%)
- ОВО №40. Трухін Олександр (опр 100%)
- ОВО №62. Герасименко Ігор (опр 100%)
- ОВО №63. Кицак Богдан (опр 100%)
- ОВО №65. Костюк Дмитро (опр 100%)
- ОВО №66. Грищенко Тетяна (опр 100%)
- ОВО №67. Кузьміних Сергій (опр 100%)
- ОВО №70. Лаба Михайло (опр 100%)
- ОВО №74. Касай Геннадій (опр 100%)
- ОВО №75. Соха Роман (опр 100%)
- ОВО №76. Шевченко Євгеній (опр 100%)
- ОВО №77. Штепа Сергій (опр 100%)
- ОВО №79. Яцик Юлія (опр 100%)
- ОВО №81. Мельник Павло (опр 100%)
- ОВО №82. Нікітіна Марина (опр 100%)
- ОВО №84. Фріс Ігор (опр 100%)
- ОВО №85. Прощук Едуард (опр 100%)
- ОВО №86. Матусевич Олександр (опр 100%)
- ОВО №87. Андрійович Зіновій (опр 100%)
- ОВО №89. Тимофійчук Володимир (опр 100%)
- ОВО №91. Дунда Олег (опр 100%)
- ОВО №92. Колюх Валерій (опр 100%)
- ОВО №93. Скороход Анна (опр 100%)
- ОВО №94. Дубінський Олександр (опр 100%)
- ОВО №95. Горобець Олександр (опр 100%)
- ОВО №96. Василевська-Смаглюк Ольга (опр 100%)
- ОВО №97. Галушко Микола (опр 100%)
- ОВО №98. Бунін Сергій (опр 100%)
- ОВО №99. Дануца Олександр (опр 100%)
- ОВО №100. Мурдій Ігор (опр 100%)
- ОВО №101. Кузбит Юрій (опр 100%)
- ОВО №103. Воронько Олег (опр 100%)
- ОВО №106. Кузнєцов Олексій (опр 100%)
- ОВО №121. Саламаха Орест (опр 100%)
- ОВО №124. Камельчук Юрій (опр 100%)
- ОВО №127. Пасічний Олександр (опр 100%)
- ОВО №128. Гайду Олександр (опр 100%)
- ОВО №129. Копитін Ігор (опр 100%)
- ОВО №130. Негулевський Ігор (опр 100%)
- ОВО №131. Чорноморов Артем (опр 100%)
- ОВО №132. Дирдін Максим (опр 100%)
- ОВО №133. Дмитрук Артем (опр 100%)
- ОВО №134. Колєв Олег (опр 100%)
- ОВО №135. Леонов Олексій (опр 100%)
- ОВО №136. Горенюк Олександр (опр 100%)
- ОВО №138. Чернявський Степан (опр 100%)
- ОВО №139. Васильковський Ігор (опр 100%)
- ОВО №140. Колебошин Сергій (опр 100%)
- ОВО №141. Ткаченко Олександр (опр 100%)
- ОВО №144. Нальотов Дмитро (опр 100%)
- ОВО №145. Боблях Андрій (опр 100%)
- ОВО №148. Ляшенко Анастасія (опр 100%)
- ОВО №149. Касай Костянтин (опр 100%)
- ОВО №150. Мовчан Олексій (опр 100%)
- ОВО №151. Березін Максим (опр 100%)
- ОВО №152. Ковальчук Олександр (опр 100%)
- ОВО №153. Іванісов Роман (опр 100%)
- ОВО №154. Аліксійчук Олександр (опр 100%)
- ОВО №156. Литвиненко Сергій (опр 100%)
- ОВО №157. Рябуха Тетяна (опр 100%)
- ОВО №158. Васильєв Ігор (опр 100%)
- ОВО №161. Гузенко Максим (опр 100%)
- ОВО №162. Задорожній Микола (опр 100%)
- ОВО №163. Богданець Андрій (опр 100%)
- ОВО №164. Василів Ігор (опр 100%)
- ОВО №167. Гевко Володимир (опр 100%)
- ОВО №168. Мезенцева Марія (опр 100%)
- ОВО №169. Куницький Олександр (опр 100%)
- ОВО №170. Одарченко Андрій (опр 100%)
- ОВО №171. Кінзбурська Вікторія (опр 100%)
- ОВО №172. Здебський Юрій (опр 100%)
- ОВО №173. Бакумов Олександр (опр 100%)
- ОВО №175. Пивоваров Євген (опр 100%)
- ОВО №177. Любота Дмитро (опр 100%)
- ОВО №178. Літвінов Олександр (опр 100%)
- ОВО №179. Кучер Олексій (опр 100%)
- ОВО №180. Красов Олексій (опр 100%)
- ОВО №181. Микиша Дмитро (опр 100%)
- ОВО №182. Павліш Павло (опр 100%)
- ОВО №183. Вагнєр Вікторія (опр 100%)
- ОВО №185. Іванов Володимир (опр 100%)
- ОВО №186. Ковальов Олексій (опр 100%)
- ОВО №187. Стефанчук Микола (опр 100%)
- ОВО №189. Копанчук Олена (опр 100%)
- ОВО №190. Жмеренецький Олексій (опр 100%)
- ОВО №193. Марчук Ігор (опр 100%)
- ОВО №194. Шпак Любов (опр 100%)
- ОВО №195. Арсенюк Олег (опр 100%)
- ОВО №196. Стріхарський Андрій (опр 100%)
- ОВО №197. Скічко Олександр (опр 100%)
- ОВО №199. Нагорняк Сергій (опр 100%)
- ОВО №201. Лис Олена (опр 100%)
- ОВО №202. Заремський Максим (опр 100%)
- ОВО №203. Мазурашу Георгій (опр 100%)
- ОВО №204. Божик Валерій (опр 100%)
- ОВО №205. Семінський Олег (опр 100%)
- ОВО №206. Поляков Антон (опр 100%)
- ОВО №207. Зуєв Максим (опр 100%)
- ОВО №209. Зуб Валерій (опр 100%)
- ОВО №211. Юрченко Олександр (опр 100%)
- ОВО №212. Перебийніс Максим (опр 100%)
- ОВО №213. Дубнов Артем (опр 100%)
- ОВО №214. Швець Сергій (опр 100%)
- ОВО №215. Яременко Богдан (опр 100%)
- ОВО №216. Леся Забуранна (опр 100%)
- ОВО №217. Безугла Мар'яна (опр 100%)
- ОВО №218. Гурін Дмитро (опр 100%)
- ОВО №219. Тищенко Микола (опр 100%)
- ОВО №220. Бондар Ганна (опр 100%)
- ОВО №221. Пуртова Анна (опр 100%)
- ОВО №222. Грищук Роман (опр 100%)
- ОВО №223. Буймістер Людмила (опр 100%)
- ОВО №13. Юрчишин Петро (опр 100%)
- ОВО №15. Білозір Лариса (опр 100%)
- ОВО №16. Вацак Геннадій (опр 100%)
- ОВО №17. Кучер Микола (опр 100%)
- ОВО №19. Ігор Гузь (опр 100%)
- ОВО №21. Івахів Степан (опр 100%)
- ОВО №22. Палиця Ігор (опр 100%)
- ОВО №23. Констанкевич Ірина (опр 100%)
- ОВО №37. Шпенов Дмитро (опр 100%)
- ОВО №48. Єфімов Максим (опр 100%)
- ОВО №51. Ковальов Олександр (опр 100%)
- ОВО №60. Лубінець Дмитро (опр 100%)
- ОВО №64. Арешонков Володимир (опр 100%)
- ОВО №68. Горват Роберт (опр 100%)
- ОВО №71. Валерій Лунченко (опр 100%)
- ОВО №72. Петьовка Василь (опр 100%)
- ОВО №73. Поляк Владіслав (опр 100%)
- ОВО №80. Мінько Сергій (опр 100%)
- ОВО №88. Іванчук Андрій (опр 100%)
- ОВО №102. Довгий Олесь (опр 100%)
- ОВО №107. Сухов Олександр (опр 100%)
- ОВО №112. Вельможний Сергій (опр 100%)
- ОВО №114. Шахов Сергій (опр 100%)
- ОВО №120. Дубневич Ярослав (опр 100%)
- ОВО №123. Батенко Тарас (опр 100%)
- ОВО №125. Лопушанський Андрій (опр 100%)
- ОВО №126. Кіт Андрій (опр 100%)
- ОВО №137. Гончаренко Олексій (опр 100%)
- ОВО №142. Кіссе Антон (опр 100%)
- ОВО №143. Урбанський Анатолій (опр 100%)
- ОВО №146. Шаповалов Юрій (опр 100%)
- ОВО №147. Кулініч Олег (опр 100%)
- ОВО №155. М’ялик Віктор (опр 100%)
- ОВО №159. Деркач Андрій (опр 100%)
- ОВО №160. Молоток Ігор (опр 100%)
- ОВО №165. Чайківський Іван (опр 100%)
- ОВО №166. Люшняк Микола (опр 100%)
- ОВО №174. Фельдман Олександр (опр 100%)
- ОВО №184. Колихаєв Віктор (опр 100%)
- ОВО №188. Лабазюк Сергій (опр 100%)
- ОВО №191. Бондар Віктор (опр 100%)
- ОВО №192. Герега Олександр (опр 100%)
- ОВО №198. Рудик Сергій (опр 100%)
- ОВО №200. Яценко Антон (опр 100%)
- ОВО №208. Давиденко Валерій (опр 100%)
- ОВО №210. Коровченко Сергій (опр 100%)
- ОВО №46. Христенко Федір (опр 100%)
- ОВО №47. Солод Юрій (опр 100%)
- ОВО №49. Гнатенко Валерій (опр 100%)
- ОВО №59. Мороз Володимир (опр 100%)
- ОВО №78. Пономарьов Олександр (опр 100%)
- ОВО №113. Лукашев Олександр (опр 100%)
- ОВО №45. Муса Магомедов (опр 100%)
- ОВО №50. Руслан Требушкін (опр 100%)
- ОВО №57. Новинський Вадим (опр 100%)
- ОВО №58. Магера Сергій (опр 100%)
- ОВО №105. Гриб Вікторія (опр 100%)
- ОВО №176. Шенцев Дмитро (опр 100%)
- ОВО №115. Піпа Наталія (опр 100%)
- ОВО №117. Рущишин Ярослав (опр 100%)
- ОВО №118. Васильченко Галина (опр 100%)
- ОВО №116. Княжицький Микола (опр 100%)
- ОВО №119. Бондар Михайло (опр 100%)
- ОВО №18. Мейдич Олег (опр 100%)
- ОВО №52. Яковенко Євген (опр 100%)
- ОВО №122. Бакунець Павло (опр 100%)
- ОВО №69. Балога Віктор (опр 100%)
- ОВО №83. Савчук Оксана (опр 100%)
- ОВО №90. Бабенко Микола (опр 100%)
Результати екзит-полів
1. Національний екзит-пол проводили три соціологічні служби "Демініціативи", КМІС, Центр Разумкова (похибка 2%).
2. Екзит-пол на замовлення каналів "112 Україна" і NewsOne проведено інститутом соціальних досліджень та консалтингу Sora (Австрія) та центром "Соціальний моніторинг".
3. SOCIS і КВУ проводили екзит-пол на замовлення "Європейської солідарності".
4. Екзит-пол на замовлення ТСН провели Kantar TNS та Info Sapiens.
Примітки:
На території АР Крим (10 округів) і Севастополя (2 округи), в 9 округах Донецької і 5 округах Луганської областей вибори не проводяться.