Саудівська Аравія дозволила жінкам подорожувати самостійно

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П'ятниця, 2 серпня 2019, 05:32

Саудівська Аравія скасувала одну з найжорсткіших гендерних заборон, дозволивши жінкам подорожувати без додаткового дозволу чоловіків.

Про це з посиланням на відповідне рішення уряду Саудівської Аравії повідомляє Reuters.

Відтепер кожна жінка, яка досягла 21-річного віку, має право оформити закордонний паспорт та вирушити в подорож без обов'язкової згоди та супроводу чоловіка-опікуна, як це було досі. 

Влада схвалила також інші послаблення. Зокрема, поправки вперше надають жінкам право самим реєструвати народження дитини, одруження або розлучення, а також отримувати офіційні сімейні документи і оформлювати право на опіку над неповнолітніми дітьми.

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Теми: Саудівська Аравія


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