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У Саудівській Аравії жінкам дозволили сідати за кермо

Неділя, 24 червня 2018, 20:53

У Саудівській Аравії жінки отримали право керувати автомобілем, управляти вантажівками і мотоциклами.

Згідно з указом короля Саудівської Аравії, який він підписав ще у 2017 році, жінка стають повноправними учасницями дорожнього руху, пише DW.  

Саудівська Аравія залишалася єдиною країною у світі, де кермувати автомобілем мали право лише чоловіки. Заборона для жінок фактично діяла з 1990 року, хоча і не була прописана у місцевих законах.

З метою видачі водійських посвідчень жінкам були відкриті спеціальні автошколи, а отримувати водійські права жінки стали на початку червня.

Раніше жінкам дозволили відвідувати футбольні матчі і служити в армії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Саудівська Аравіяправа людини
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