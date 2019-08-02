Українці матимуть довгі вихідні наприкінці літа

15289 переглядів
П'ятниця, 2 серпня 2019, 08:51

Українці матимуть три вихідних дні з 24 до 26 серпня з нагоди День незалежності України

Оскільки саме свято припадає на суботу, 24 серпня, то вихідний переноситься на понеділок, 26 серпня.

 

Як повідомлялося, нова влада планує на День незалежності провести на Хрещатику у Києві ходу гідності замість військового параду, промову президента та "грандіозний концерт".

Восени в українців також буде три вихідних поспіль – з 12 до 14 жовтня до Дня захисників України.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: святкування


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ПЦУ проводить Хресну ходу до річниці Хрещення Русі 28 липня 2019, 12:34
На вихідних через свято перекриють центр Києва 25 липня 2019, 17:03
Скасований парад: уряд хоче вмовити Зеленського зберегти подію 10 липня 2019, 20:18
Усі новини
Головні новини
Зеленський за 3 хв знайшов 175 мільйонів на дорогу – "повісив" на соратника Яценюка
Президент представив нового очільника Івано-Франківщини
Зеленський про "відставку" Богдана: Заяви написали всі
Ситуація з фінансуванням прикордонників катастрофічна – Дейнеко
Усі новини
здоров'я

14 функцій нашого тіла, які ми не можемо контролювати

здоров'я

15 легких способів спалювати калорії цього літа

здоров'я

Чому варто підтримувати форму після 40 років