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Глава ОП розповів, що буде замість параду на День Незалежності

Вівторок, 30 липня 2019, 12:39
Глава ОП розповів, що буде замість параду на День Незалежності

Глава офісу президента Андрій Богдан заявив, що в Україні буде започаткована нова традиція святкування Дня Незалежності і цього року організацією заходу займається відомий український режисер.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок.

За його словами, цього року Україна святкуватиме День незалежності у новому форматі.

"Відбудеться хода гідності - вшанування всіх, кого шанує Україна", - сказав він.

Зокрема, додав, що у ході Хрещатиком візьмуть участь представники різних військ, учасники АТО, медики, вчителі, волонтери і керівництво держави.

Також Богдан зазначив, що після ходи президент Володимир Зеленський звернеться до людей з промовою, після чого буде "грандіозний концерт", організацією якого займається відомий український режисер. Його імені він не назвав.

"Дійство буде сучасним в ідеологічному і технічному аспектах", - сказав глава ОП.

Нагадаємо:

  • 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що скасовує військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти пропонує віддати військовим у вигляді премій. Водночас, Зеленський пообіцяв, що святкувати Незалежність все одно будуть: у "новому форматі".
  • Колишній президент Петро Порошенко назвав це рішення свого наступника "не дуже далекоглядним".
  • Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського про направлення 300 мільйонів на премії військовим, але запропонував знайти кошти на проведення параду на День Незалежності.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: БогданОфіс президентаДень Незалежності
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