Глава ОП розповів, що буде замість параду на День Незалежності

Глава офісу президента Андрій Богдан заявив, що в Україні буде започаткована нова традиція святкування Дня Незалежності і цього року організацією заходу займається відомий український режисер.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок.

За його словами, цього року Україна святкуватиме День незалежності у новому форматі.

"Відбудеться хода гідності - вшанування всіх, кого шанує Україна", - сказав він.

Зокрема, додав, що у ході Хрещатиком візьмуть участь представники різних військ, учасники АТО, медики, вчителі, волонтери і керівництво держави.

Також Богдан зазначив, що після ходи президент Володимир Зеленський звернеться до людей з промовою, після чого буде "грандіозний концерт", організацією якого займається відомий український режисер. Його імені він не назвав.

"Дійство буде сучасним в ідеологічному і технічному аспектах", - сказав глава ОП.

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