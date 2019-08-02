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Реформа прикордонної служби: Дейнеко пообіцяв сюрприз

П'ятниця, 2 серпня 2019, 11:09

Державна прикордонна служба буде реформована, зокрема, скоротять кількість генералів та людей, які не беруть участі в охороні кордону.

Про це в інтерв’ю ВВС News Україна сказав новий очільник ДПС Сергій Дейнеко.

"Плани я вам не розкажу. Оскільки багато хто хоче їх почути, нехай це буде сюрпризом. Людей, які не беруть участі в охороні кордону, стане менше, кардинально менше, генералів стане менше в рази", - сказав він.

При цьому, за словами Дейнеко, загальна чисельність скорочуватися не буде.

"Усі посади, які будуть вивільнені, будуть спрямовані на підрозділи, які безпосередньо охороняють державний кордон. Все буде зроблено для того, аби солдат, який охороняє державний кордон, ніс службу в умовах, які дозволяють йому бути впевненим, що за ним є велика прикордонна родина і є держава Україна", - сказав голова ДПС.

Він наголосив, що хоче зробити все, щоб солдат "був всім забезпечений", бо "тільки тоді він буде чесним і непідкупним".

Також, на думку Дейнеко, у прикордонній службі немає бути призову строковиків.

Голова ДПС розповів, що наразі проводить службову перевірку щодо отримання житла прикордонниками за останні 5 років і загалом з часу незалежності України.

"У нас є випадки, коли люди чекають житла по 20-30 років, уже звільняються і продовжують його чекати. А в цей час якийсь генерал отримує другу чи третю квартиру, намагається зняти з неї статус службового житла, приватизувати", - сказав керівник ДПС.

Він також не виключив, що за фактами зловживань можуть бути кримінальні справи.

Наразі, за словами Дейнеко, у прикордонному відомстві черга на житло сягає близько 9 тисяч осіб.

Він також розповів, що у ДПС триває ревізія автопарку.

"Виявилося, що в мене, як в голови служби, 5 службових машин. Я запитую, а для чого мені 5 машин? І коли ми взяли решту посадових осіб, то побачили страшну картину - понад 60 автомобілів було закріплено тільки за адміністрацією. Директори, заступники директорів, начальники управлінь – в кожного своє службове авто, кожен заправляє в нього службове пальне. В багатьох є водії", - розповів керівник ДПС.

Він додав, що приїхав на роботу на власному авто, заправленому за власний кошт, і решті керівництва варто також пересідати на власний або громадський транспорт.  

"Нічого в цьому поганого не бачу, треба бути ближчими до народу. А машини ми віддали на кордон. Через це в нас економія на місяць – 3,5 тонни пального", - підсумував Дейнеко.

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службареформи
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