Розтрощені могили бійців АТО: в уряді побачили російський слід

В уряді вважають, що розтрощенні могили бійців АТО на кладовищі у Новоград-Волинському - це спланована російсько-кремлівська провокація.

Про це у Facebook написала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Чорна звістка про вандалізм на могилах наших бійців у Новоград-Волинському...Вважаю, що це спланована російсько-кремлівська провокація, виконана руками запроданців - п'ятої колони всередині країни", - написала вона.

Речник Генпрокуратури Андрій Лисенко написав у Facebook, що "наразі проводяться усі необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, причетних до скоєного злочину".

Нагадаємо: