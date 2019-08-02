Розтрощені могили бійців АТО: в уряді побачили російський слід
В уряді вважають, що розтрощенні могили бійців АТО на кладовищі у Новоград-Волинському - це спланована російсько-кремлівська провокація.
Про це у Facebook написала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Чорна звістка про вандалізм на могилах наших бійців у Новоград-Волинському...Вважаю, що це спланована російсько-кремлівська провокація, виконана руками запроданців - п'ятої колони всередині країни", - написала вона.
Речник Генпрокуратури Андрій Лисенко написав у Facebook, що "наразі проводяться усі необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, причетних до скоєного злочину".
Нагадаємо:
- У ніч на 1 серпня на кладовищі у Новоград-Волинському було пошкоджено 16 пам’ятників, з них 3 – на місцях поховань воїнів-АТОвців. Поліцейські розпочали кримінальне провадження та встановлюють обставини події.
- Подію кваліфікували як за статтею 297 ККУ (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).
- Зловмисникам загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
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