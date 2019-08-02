Розтрощені могили бійців АТО: в уряді побачили російський слід

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П'ятниця, 2 серпня 2019, 11:50

В уряді вважають, що розтрощенні могили бійців АТО на кладовищі у Новоград-Волинському - це спланована російсько-кремлівська провокація.

Про це у Facebook написала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. 

"Чорна звістка про вандалізм на могилах наших бійців у Новоград-Волинському...Вважаю, що це спланована російсько-кремлівська провокація, виконана руками запроданців - п'ятої колони всередині країни", - написала вона.

Речник Генпрокуратури Андрій Лисенко написав у Facebook, що "наразі проводяться усі необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, причетних до скоєного злочину".

Нагадаємо:

  • У ніч на 1 серпня на кладовищі у Новоград-Волинському було пошкоджено 16 пам’ятників, з них 3 – на місцях поховань воїнів-АТОвців. Поліцейські розпочали кримінальне провадження та встановлюють обставини події.
  • Подію кваліфікували як за статтею 297 ККУ (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).
  • Зловмисникам загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Українська правда

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Теми: АТО


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