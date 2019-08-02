Зеленський про "відставку" Богдана: Заяви написали всі

Джерело: сайт президента, "Укрінформ", джерело в ОП

Президент Володимир Зеленський зізнався, що таку саму заяву на звільнення, яку написав керівник Офісу президента Андрій Богдан, написали "всі у його команді".

Зеленський: "Ми не тримаємося за владу. Ми – всі ключові люди, які зі мною прийшли, – домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення.

Якщо суспільство чи президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку".

Богдан: "Заяву писав, усі писали. Як вона з’явилася в інтернеті, не знаю. Може, журналісти-розслідувачі, може, СБУ, може, провокація спецслужб".

Деталі: Достовірність заяви Зеленський підтвердив під час розмови з журналістами в Івано-Франківську.

Президент зазначив, що за потреби може показати заяви на звільнення від інших членів його команди.

Водночас, в Офісі президента знають про "кампанію проти Богдана".

"Ми знаємо про кампанію, яка буде проти нього. Він не хотів, аби Володимир Зеленський переймався через дружбу, і хотів показати, що не тримається за посаду".

"Наше командне рішення наступне: всі зами Офісу президента пишуть заяви без дати і дають президенту. Ми хочемо показати, що особисті відносини з президентом не впливатимуть на його рішення. Раптом що йому лишиться тільки поставити дату", – розповіло джерело.

Що передувало: 1 серпня джерело в Офісі президента повідомило "Українській правді" про існування заяви Богдана про звільнення за власним бажанням.

"Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання", - йшлося в заяві.