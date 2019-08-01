Богдан написав заяву про звільнення – джерело
Джерело: співрозмовник в ОПУ
Керівник Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Деталі: "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання", - ідеться в заяві, що є в розпорядженні "Української правди".
УП за підтвердженням звернулася до Богдана, але відповіді досі не отримала.
Водночас інші джерела, в тому числі, в Офісі президента, не підтвердили інформації про звільнення.
Що передувало: 27 липня петиція з вимогою звільнити Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів.
Підписанти стверджують, що він "не має права займати посаду глави Адміністрації президента на підставі закону "Про очищення влади".
Попередню аналогічну петицію, президент Володимир Зеленський розглянув, проте залишив Богдана на посаді.
Історія питання:
- 21 травня Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та екс-юристом олігарха Ігоря Коломойського.
- Журналісти та громадські активісти стверджували, що Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича
- Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що закон про очищення влади не поширюється на посади в АП.
- Сам Богдан стверджував, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.
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