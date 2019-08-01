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Богдан написав заяву про звільнення – джерело

Четвер, 1 серпня 2019, 23:23
Богдан написав заяву про звільнення – джерело

Джерело: один із керівників ОПУ, який відповідає за медіанапрямок

Керівник Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Деталі: "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання", - ідеться в заяві, що є в розпорядженні "Української правди".

 

УП за підтвердженням звернулася до Богдана, але відповіді досі не отримала.

Інші джерела, в тому числі, в Офісі президента, не підтвердили інформацію про звільнення, зазначивши, зокрема, що це "жарт Богдана".

Перед публікацією заяви, УП запитала у речниці президента Володимира Зеленського Юлії Мендель, чи щось відомо їй про звільнення Богдана. На це вона відповіла, що "чутки не коментує"

(Виправлено: раніше в новині було вказано, що Мендель прокоментувала появу тексту заяви Богдана в мережі)

Очільник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав кореспонденту "Радіо Свободи", що "нічого про це не знає і сам щойно з новин дізнався".

Водночас, депутат Верховної Ради 8 скликання Сергій Лещенко припустив, що Богдан міг звільнитися через те, що його відставка є "умовою зустрічі Зеленського і Трампа".

"Якщо Богдан піде, претендентом на його місце може бути Іван Баканов, нинішній в.о. глави СБУ, який спочатку входив у шорт-ліст претендентів на главу АП і при цьому був вхожий до американців", - написав нардеп.

Що передувало: 27 липня петиція з вимогою звільнити Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів.

Підписанти стверджують, що він "не має права займати посаду глави Адміністрації президента на підставі закону "Про очищення влади".

Попередню аналогічну петицію, президент Володимир Зеленський розглянув, проте залишив Богдана на посаді.

Історія питання:

  • 21 травня Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та екс-юристом олігарха Ігоря Коломойського.
  • Журналісти та громадські активісти стверджували, що Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича
  • Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що закон про очищення влади не поширюється на посади в АП.
  • Сам Богдан стверджував, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.

Украинская правда

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Теми: Офіс президентаБогдан
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