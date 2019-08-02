Арештований російський ЗРК передали Міноборони

Джерело: Генпрокуратура

Російський зенітно-ракетний комплекс С-125 "Пєчьора", який СБУ виявила й арештувала під час перевірки складів у Миколаєві, передали Міністерству оборони.

Деталі: "Службою безпеки спільно з Головною військовою прокуратурою, ДП "Укроборонсервіс" та Миколаївською митницею забезпечено передачу Міністерству оборони зенітно-ракетного комплексу С-125 "Пєчьора", – ідеться у повідомленні.

Для довідки: ЗРК С-125 призначений для оборони від ударів всіх типів засобів повітряного нападу, що летять на гранично малих і середніх висотах.

Забезпечує ураження бомбардувальників, винищувачів, літаків багатоцільового призначення і крилатих ракет з ефективною поверхнею розсіювання передачі даних понад 0.2м2.

Зенітна керована ракета 5В27Д зі збільшеною швидкістю польоту дозволяє вести обстріл цілей "навздогін".

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