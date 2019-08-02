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Арештований російський ЗРК передали Міноборони

П'ятниця, 2 серпня 2019, 14:31
Арештований російський ЗРК передали Міноборони

Джерело: Генпрокуратура

Російський зенітно-ракетний комплекс С-125 "Пєчьора", який СБУ виявила й арештувала під час перевірки складів у Миколаєві, передали Міністерству оборони.

Деталі: "Службою безпеки спільно з Головною військовою прокуратурою, ДП "Укроборонсервіс" та Миколаївською митницею забезпечено передачу Міністерству оборони зенітно-ракетного комплексу С-125 "Пєчьора", – ідеться у повідомленні.

 
 

Для довідки: ЗРК С-125 призначений для оборони від ударів всіх типів засобів повітряного нападу, що летять на гранично малих і середніх висотах. 

Забезпечує ураження бомбардувальників, винищувачів, літаків багатоцільового призначення і крилатих ракет з ефективною поверхнею розсіювання передачі даних понад 0.2м2.

Зенітна керована ракета 5В27Д зі збільшеною швидкістю польоту дозволяє вести обстріл цілей "навздогін".

Історія питання:

  • У січні 2019 року співробітники Головного слідчого управління та Департаменту контррозвідки СБУ під час інвентаризації виявили в одному зі складських приміщень Миколаєва 36 зенітних ракет класу земля-повітря 5В27Д у складі російського комплексу С-125 "Пєчьора".
  • Після арешту комплексу РФ велося досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу (контрабанда).
  • Слідство встановило, що ВАТ "Рособоронекспорт" переправив "Пєчьору" через митний кордон України у 2007-2010 роках. Посадовці РФ планували доставити озброєння в Еритрею, стосовно якої Рада безпеки ООН ввела ембарго на ввезення зброї.
  • Генпрокурор Юрій Луценко стверджував, що РФ експортувала ракети під виглядом українських і мала на меті підірвати імідж України на міжнародній арені.
  • На виконання рішення уряду озброєння передали до Збройних Сил України.

Українська правда

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Теми: МіноборониСБУзброяРосія
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