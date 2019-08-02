Посольство США попереджає, що в Україні в серпні небезпечно

Джерело: посольство США в Україні

Посольство Сполучених Штатів в Україні попередило про загрозу безпеці на всій території України протягом серпня у зв’язку з активністю екстремістів напередодні та під час свят.

Деталі: ІДІЛ та інші екстремістські групи, як правило, використовують святкові періоди для просування свого порядку денного і проведення атак. Свята і період напередодні свят можуть стати їхньою мішенню.

Такими святами у серпні співробітники посольства називають ісламський Курбан-байрам 11-12 серпня і День незалежності України 24 серпня. Атаки екстремістів зазвичай націлені на людні місця, де, зокрема, проходять мітинги чи громадські заходи.

Посольство радить "бути пильними і практикувати ситуаційну обізнаність" – уникати демонстрацій, стежити за новинами, бути особливо пильними в місцях, де багато туристів.

Водночас посольства США в сусідніх країнах - Польщі, Росії та Білорусі, про екстремістську діяльність напередодні свят не попереджали.

У прес-службі посольства "Українській правді" відмовилися надати додаткову інформацію.

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