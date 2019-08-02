Шквали, град і зливи: українців попереджають про погіршення погоди

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П'ятниця, 2 серпня 2019, 16:34

Джерело: повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій

До кінця доби 2 серпня у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях України очікуються грози, значні, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали.

Пряма мова: "За прогнозами Укргідрометцентру, внаслідок переміщення активного циклону у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях України очікуються грози, значні, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, подекуди 25 м/с, в окремих районах град (ІІ рівень небезпечності).

У Києві до кінця доби 2 серпня гроза, шквал 15-20 м/с".

Що було раніше: Синоптики повідомляли, що у найближчі дні в Україну прийде циклон з Румунії і принесе з собою дощі, грози і шквали.

Українська правда

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Теми: погода ДСНС


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