Шквали, град і зливи: українців попереджають про погіршення погоди

Джерело: повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій

До кінця доби 2 серпня у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях України очікуються грози, значні, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали.

Пряма мова: "За прогнозами Укргідрометцентру, внаслідок переміщення активного циклону у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях України очікуються грози, значні, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, подекуди 25 м/с, в окремих районах град (ІІ рівень небезпечності).

У Києві до кінця доби 2 серпня гроза, шквал 15-20 м/с".

Що було раніше: Синоптики повідомляли, що у найближчі дні в Україну прийде циклон з Румунії і принесе з собою дощі, грози і шквали.