Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Києвом колишнє подружжя напало на поліцію і побило автівку

П'ятниця, 2 серпня 2019, 16:37

У Макарівському районі на поліцейських, які приїхали втихомирити колишнє подружжя, але пара напала на правоохоронців та пошкодила службовий автомобіль поліції.

Про це 2 серпня повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Поліцейські прибули на виклик про сімейне насильство в село Червона Слобода.

"Їх "привітно" зустріли господарі вказаного будинку - забризкали очі сльозогінним газом і палицею побили службовий автомобіль", - йдеться в повідомленні.

З’ясувалось, що конфлікт стався між пенсіонеркою та її донькою. Коли приїхали поліцейські, 41-річна жінка напідпитку почала ображати нецензурною лексикою працівників поліції.

 

"Підтримати" свою колишню кохану вирішив чоловік і вони з двох балончиків влаштували для поліцейських "газову" атаку", - додали в поліції.

Потім 38-річний чоловік вибіг на вулицю, схопив дерев’яну палицю і пошкодив службове авто правоохоронців.

Незважаючи на отримані хімічні опіки очей, поліцейські затримали жінку та її колишнього чоловіка на місці події.

 

За результатами медосвідування, стало відомо, що вміст алкоголю в крові 41-річної зловмисниці становив 1,3 проміле.

Наразі затримані знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу - тримання під вартою.

 

За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) та за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. 

Нагадаємо: 

  • В ніч на 1 серпня правоохоронці у Київської області виявили 33-річна жінку, яка вздовж траси "Київ-Чоп" йшла на концерт співака Олега Винника.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Київ
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
У Києві горіла АЗС, є постраждалі
Останні новини
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
Усі новини...
Реклама: