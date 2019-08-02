Під Києвом колишнє подружжя напало на поліцію і побило автівку

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П'ятниця, 2 серпня 2019, 16:37

У Макарівському районі на поліцейських, які приїхали втихомирити колишнє подружжя, але пара напала на правоохоронців та пошкодила службовий автомобіль поліції.

Про це 2 серпня повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Поліцейські прибули на виклик про сімейне насильство в село Червона Слобода.

"Їх "привітно" зустріли господарі вказаного будинку - забризкали очі сльозогінним газом і палицею побили службовий автомобіль", - йдеться в повідомленні.

З’ясувалось, що конфлікт стався між пенсіонеркою та її донькою. Коли приїхали поліцейські, 41-річна жінка напідпитку почала ображати нецензурною лексикою працівників поліції.

 

"Підтримати" свою колишню кохану вирішив чоловік і вони з двох балончиків влаштували для поліцейських "газову" атаку", - додали в поліції.

Потім 38-річний чоловік вибіг на вулицю, схопив дерев’яну палицю і пошкодив службове авто правоохоронців.

Незважаючи на отримані хімічні опіки очей, поліцейські затримали жінку та її колишнього чоловіка на місці події.

 

За результатами медосвідування, стало відомо, що вміст алкоголю в крові 41-річної зловмисниці становив 1,3 проміле.

Наразі затримані знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу - тримання під вартою.

 

За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) та за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. 

Нагадаємо: 

  • В ніч на 1 серпня правоохоронці у Київської області виявили 33-річна жінку, яка вздовж траси "Київ-Чоп" йшла на концерт співака Олега Винника.

Українська правда

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Теми: Київ


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