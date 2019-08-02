Жіноча бригада арбітрів уперше буде судити суперкубок УЄФА

14 серпня в Стамбулі жіноча команда арбітрів вперше в історії буде судити матч за Суперкубок УЄФА серед чоловіків між командами "Ліверпуль" і "Челсі".

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Відзначається, що головним арбітром матчу між переможцем Ліги чемпіонів "Ліверпулем" і переможцем Ліги Європи "Челсі" стане француженка Стефані Фраппар.

Помічниками судді будуть француженка Мануела Ніколозі і ірландка Мішель О'Ніл.

Резервним арбітром буде турок Джюнейт Чакір; працювати з відеопомічником VAR також будуть судді-чоловіки: Клемент Турпен з Франції, і йому будуть допомагати земляк Франсуа Летексье, Марк Борш з Німеччини та італієць Массіміліано Ірраті.

35-річна Стефані Фраппар в квітні стала першою жінкою, яка судила матч чоловічого чемпіонату Франції з футболу. У липні вона була головним арбітром фіналу жіночого чемпіонату світу.

В УЄФА відзначили, що жінка вперше стане головним арбітром на такому важливому чоловічому матчі під егідою організації.