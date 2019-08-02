Липень у Києві став найпрохолоднішим за майже 20 років

873 перегляди
П'ятниця, 2 серпня 2019, 17:55

Липень 2019 року у столиці виявився рекордно холодним для літньої пори року, прохолоднішим за нинішній липень був липень 2000 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Незвично холодна, як для середини літа температура повітря другої декади липня виявилась нижчою за кліматичну норму на 1,9°С, що викликало  зниження температури води у Дніпрі в межах міста 17 числа нижче +20,0°С", - зазначили кліматологи.

Відзначається, що найхолодніше було 11 липня, коли мінімальна температура повітря під ранок опустилась до +11,5°С, а найспекотніше було 1 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,0°С.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньомісячна температура повітря липня склала  +19,8°С і виявилась вищою за кліматичну норму лише на півградуса.

Також повідомляється, що прохолоднішим за нинішній липень був липень 2000 року, бо його температура на 0,2°С виявилась нижчою за кліматичну норму.  

Крім того, опадів у столиці випало –  73 мм, що склало 83 % кліматичної норми.

Нагадаємо: 

  • Раніше повідомлялося, що через тривале зниження температури повітря у Києві температура води у Дніпрі вперше після 27 травня стала нижчою за +20°С.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: погода Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Шквали, град і зливи: українців попереджають про погіршення погоди 2 серпня 2019, 16:34
В Україну суне "какабека" – синоптик 2 серпня 2019, 12:17
Дим від сибірських пожеж долетів до Америки 1 серпня 2019, 16:57
Усі новини
Головні новини
Печерський суд присудив відшкодувати Портнову 7 мільйонів гривень
Екс-начальник поліції Одещини Головін "загубив" у декларації 800 тисяч – НАЗК
На польському кордоні знову зросли відмови у в'їзді українцям
Голові Окружного адмінсуду та трьом його колегам вручили підозри
Усі новини
здоров'я

Як вилікувати рак: ефективні методи в Україні та світі

соцмережі

12 фішок Instagram, про які не всі знають

тест

Чи знаєте ви ці українську лайку?