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Липень у Києві став найпрохолоднішим за майже 20 років

П'ятниця, 2 серпня 2019, 17:55

Липень 2019 року у столиці виявився рекордно холодним для літньої пори року, прохолоднішим за нинішній липень був липень 2000 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Незвично холодна, як для середини літа температура повітря другої декади липня виявилась нижчою за кліматичну норму на 1,9°С, що викликало  зниження температури води у Дніпрі в межах міста 17 числа нижче +20,0°С", - зазначили кліматологи.

Відзначається, що найхолодніше було 11 липня, коли мінімальна температура повітря під ранок опустилась до +11,5°С, а найспекотніше було 1 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,0°С.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньомісячна температура повітря липня склала  +19,8°С і виявилась вищою за кліматичну норму лише на півградуса.

Також повідомляється, що прохолоднішим за нинішній липень був липень 2000 року, бо його температура на 0,2°С виявилась нижчою за кліматичну норму.  

Крім того, опадів у столиці випало –  73 мм, що склало 83 % кліматичної норми.

Нагадаємо: 

  • Раніше повідомлялося, що через тривале зниження температури повітря у Києві температура води у Дніпрі вперше після 27 травня стала нижчою за +20°С.

Українська правда
Теми: погодаКиїв
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