У Києві зафіксували перший літній антирекорд

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Четвер, 18 липня 2019, 17:48

Через тривале зниження температури повітря у Києві температура води у Дніпрі вперше після 27 травня стала нижчою за +20°С.

Про це у четвер повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Вказується, що тривале зниження температури повітря у Києві спостерігається з 9 липня.

"За даними спостережень гідрологічної станції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 17 липня середньодобова температура води була +19,8°С і продовжує знижуватись", - йдеться у повідомленні.

Синоптики вказуються, що літо триває і з підвищенням температури повітря вода у Дніпрі знову стане теплішою і перевищить +20,0°С.

Українська правда

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Теми: Київ погода


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