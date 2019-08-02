Україна активізує діалог з НАТО через смерть ракетного договору – заява МЗС

У відповідь на агресивні дії Росії та з огляду на припинення дії Договору про РСМД Україна активізує діалог з НАТО для обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності усього східного флангу Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Міністерства закордонних справ України.

"В Україні розчаровані припиненням дії "Договору між США і СРСР про ліквідацію їх ракет середньої та меншої дальності" через ситуацію, що створила навколо нього Росія, і розуміють вимушені дії США", - сказали в МЗС.

Формально не будучи стороною Договору про РСМД, Україна неухильно дотримувалась його положень протягом усього часу його існування. У 1988-1991 рр. в Україні були ліквідовані всі балістичні та крилаті ракети наземного базування меншої (від 500 до 1000 кілометрів) та середньої дальності (від 1000 до 5500 кілометрів), а також 25 об'єктів, пов'язаних з ними.

Україна спільно зі США засудила розробку та випробування Росією балістичної ракети РС-26 "Рубеж" на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових характеристик оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

"В Україні особливо занепокоєні інформацією про те, що Росія розробила та вже розмістила ядерну ракетну систему середньої дальності, в зоні досяжності якої перебувають деякі європейські столиці, а також з приводу проведення у березні 2019 року в окупованому Криму військових навчань із застосуванням комплексу "Іскандер-М", - кажуть у МЗС.

Як відомо, Сполучені Штати 2 серпня офіційно залишають російсько-американський договір, який ознаменував собою завершення "холодної війни".

Раніше у МЗС України заявляли, що Київ залишає за собою право створювати збройні системи, необхідні для забезпечення своєї обороноздатності, зокрема, відповідне ракетне озброєння, оскільки Верховна Рада ніколи не ратифікувала цю угоду.

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Європейська правда