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Україна активізує діалог з НАТО через смерть ракетного договору – заява МЗС

П'ятниця, 2 серпня 2019, 23:13

У відповідь на агресивні дії Росії та з огляду на припинення дії Договору про РСМД Україна активізує діалог з НАТО для обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності усього східного флангу Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Міністерства закордонних справ України.

"В Україні розчаровані припиненням дії "Договору між США і СРСР про ліквідацію їх ракет середньої та меншої дальності" через ситуацію, що створила навколо нього Росія, і розуміють вимушені дії США", - сказали в МЗС.

Формально не будучи стороною Договору про РСМД, Україна неухильно дотримувалась його положень протягом усього часу його існування. У 1988-1991 рр. в Україні були ліквідовані всі балістичні та крилаті ракети наземного базування меншої (від 500 до 1000 кілометрів) та середньої дальності (від 1000 до 5500 кілометрів), а також 25 об'єктів, пов'язаних з ними.

Україна спільно зі США засудила розробку та випробування Росією балістичної ракети РС-26 "Рубеж" на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових характеристик оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

"В Україні особливо занепокоєні інформацією про те, що Росія розробила та вже розмістила ядерну ракетну систему середньої дальності, в зоні досяжності якої перебувають деякі європейські столиці, а також з приводу проведення у березні 2019 року в окупованому Криму військових навчань із застосуванням комплексу "Іскандер-М", - кажуть у МЗС.

Як відомо, Сполучені Штати 2 серпня офіційно залишають російсько-американський договір, який ознаменував собою завершення "холодної війни".

Раніше у МЗС України заявляли, що Київ залишає за собою право створювати збройні системи, необхідні для забезпечення своєї обороноздатності, зокрема, відповідне ракетне озброєння, оскільки Верховна Рада ніколи не ратифікувала цю угоду.

Читайте також: "Ракети без обмежень: які наслідки для України матиме вихід США з ядерної угоди з РФ".

Європейська правда

Теми: НАТОМЗС
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