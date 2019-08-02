Путін спростив українцям отримання дозволу на тимчасове проживання в РФ

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П'ятниця, 2 серпня 2019, 23:42

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який спрощує надання посвідчення на проживання в Росії і дозволу на тимчасове проживання ряду категорій іноземців, в тому числі громадянам України.

Про це у п’ятницю повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на портал правової інформації РФ.

Закон вступить в силу через 90 днів. Він дає право видавати дозвіл на тимчасове проживання поза виділених квот громадянам України, які постійно там проживали і тепер визнані біженцями або якщо вони отримали в Росії тимчасовий притулок.

Закон також торкнеться іноземців та осіб без громадянства, які володіють російською мовою і хочуть жити і працювати в Росії.

Термін розгляду заявок на дозвіл на тимчасове проживання буде скорочений з шести до чотирьох місяців.

Нагадаємо:

  • 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • 17 липня президент Росії Володимир Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів цілих Донецької і Луганської областей України.

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Теми: Путін Росія Україна


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