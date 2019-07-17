Путін спростив отримання громадянства для всіх жителів Луганської і Донецької областей
Середа, 17 липня 2019, 18:41
Президент Росії Володимир Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів цілих Донецької і Луганської областей України.
Про це свідчить його указ на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.
Згідно з указом, люди, які проживають на всій території Донецької та Луганської областей, можуть отримувати російське громадянство в спрощеному порядку. Раніше Путін спрощував отримання громадянства РФ тільки для мешканців непідконтрольних Києву районів Луганської і Донецької області.
Указ поширюється тільки на тих, хто вже проживав на цій території до квітня 2014 року.
Нагадаємо:
- 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
- 1 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для окремих категорій громадян України.
Українська правда