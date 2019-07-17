Путін спростив отримання громадянства для всіх жителів Луганської і Донецької областей

Президент Росії Володимир Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів цілих Донецької і Луганської областей України.

Про це свідчить його указ на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Згідно з указом, люди, які проживають на всій території Донецької та Луганської областей, можуть отримувати російське громадянство в спрощеному порядку. Раніше Путін спрощував отримання громадянства РФ тільки для мешканців непідконтрольних Києву районів Луганської і Донецької області.

Указ поширюється тільки на тих, хто вже проживав на цій території до квітня 2014 року.

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