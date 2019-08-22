Зеленський і Трюдо обговорили недопущення Росії до G7

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Четвер, 22 серпня 2019, 19:20

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив президента Зеленського у тому, що на саміті G7 у Франції буде відстоювати позицію неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія продовжує агресію проти України.

Як повідомили в пресслужбі президента України, про це йшлося у телефонній розмові Зеленського і Трюдо в четвер, пише "Європейська правда".

"Глава держави подякував за послідовну позицію Канади щодо неможливості повернення Росії до "Великої сімки" в умовах агресії, яка триває на Донбасі, та окупації Криму. Він також зазначив, що у ситуації, коли продовжують гинути українці, необхідно не повертати Росію до "Сімки", а змушувати її виконувати свої зобов’язання", - сказано в повідомленні.

"Володимир Зеленський подякував Джастіну Трюдо за готовність дотримуватися тієї ж принципової позиції щодо неприйнятності повернення РФ до "Великої сімки", яку він продемонстрував ще під час минулорічного саміту G7 у Канаді", - додали у ОПУ.

Зеленський та Трюдо також домовилися продовжити обговорення проблематики протидії агресивній політиці Росії та захисту інтересів України після саміту "Великої сімки" у Франції.

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Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський вважає, що повернення Росії до "Групи восьми" можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення війни на Донбасі і звільнення українських політв'язнів і моряків.
  • У вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.
  • Німеччина, Франція і Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.

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Теми: Зеленський Канада G7


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