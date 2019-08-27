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Глава ООН оголосив "надзвичайну кліматичну ситуацію"

Вівторок, 27 серпня 2019, 05:39

На саміті G7 генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що липень 2019 року був найспекотнішим місяцем в історії, і 2015-2019 роки, швидше за все, стануть найспекотнішими роками за всю історію метеоспостережень.

Про це повідомляють "Новини ООН".

Гутерріш наголосив, що приїхав на зустріч світових лідерів, щоб мобілізувати політичну волю для участі в організованому ним саміті з питань клімату, який пройде у вересні в Нью-Йорку "на полях" Генеральної асамблеї ООН.

"Згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації, рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері досяг найвищої позначки за всю історію людства: такий рівень концентрації CO2 існував 3-5 мільйонів років тому, тоді і температура була значно вище, і рівень морів був від 10 до 20 метрів вище", - сказав генсек.

Він нагадав про стрімке танення льодовиків в Гренландії. Тільки в липні там розтануло 179 мільярдів тонн льоду. Одночасно пожежі в Сибіру, ​​на Алясці, в Канаді, в Гренландії за полярним колом і в Амазонії в червні і липні цього року привели до викидів десятків мегатонн вуглекислого газу в атмосферу.

"Все, що відбувається - це надзвичайна кліматична ситуація. Сьогодні вона набагато гірше, ніж в Парижі (на момент прийняття Паризької угоди щодо клімату в 2015 році - ред.) І наукові дані це підтверджують. Як відзначають експерти Міжурядової групи зі зміни клімату, ми повинні втримати підвищення температури в межах 1,5 градусів за Цельсієм по кінця століття, досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року, на 45% скоротити викиди парникових газів до 2030 року", - заявив глава ООН.

Він підкреслив, що країни повинні докладати більше зусиль для виконання Паризької угоди. Багато обіцянок щодо боротьби зі зміною клімату не виконуються. Більше того, заходів, передбачених цією угодою, вже недостатньо.

"Саміт "Великої сімки" - прекрасна можливість звернутися до міжнародного співтовариства ... Країни "Сімки" повинні стати прикладом для інших країн", - сказав глава ООН.

Українська правда
Теми: екологіяООН
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