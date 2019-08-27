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Секретар РНБО анонсував "перемогу"

Вівторок, 27 серпня 2019, 10:03

Джерело: пост секретаря РНБО у Facebook

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк обіцяє завершити розробку законопроекту про Службу фінансових розслідувань цього тижня.

Пряма мова: "На цьому тижні фіналізуємо законопроект про Службу Фінансових Розслідувань. У минулу п'ятницю сформували позицію щодо розподілу підслідності. Схоже цього разу буде перемога!"

Деталі: За словами Данилюка, у розробників є креативна ідея щодо назви нового органу, але її він не називає – "тримає інтригу". Секретар РНБО подякував колегам за конструктивність.

Що відбулося раніше: Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про ліквідацію департменту захисту економіки Нацполіції і анонсував створення нового органу для боротьби з фінансовими та економічними злочинами – Служби фінансових розслідувань.

Чому це важливо: За твердженням РНБО, служба буде аналітичним, а не силовим центром, покликаним упереджувати вчинення злочинів у фінансовій сфері.

Українська правда

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