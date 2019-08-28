Після купівлі "Мотор-Січі" у китайців можуть опинитись українські авіатехнології

Україна може втратити державні авіатехнології у результаті продажу понад 50% акцій заводу бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Про ризики йдеться в статті "Української правди".

Справа в тому, що приватне підприємство Богуслаєва має договір із державним конструкторським бюро "Івченко-Прогрес", що входить до складу концерну "Укроборонпром".

Зазначається, що бюро є унікальним підприємством у світі, яке спеціалізується на проектуванні, виготовленні, сертифікації та постановці на серійне виробництво газотурбінних авіаційних та інших двигунів.

Ще з 2005 року між "Мотор Січ" та "Івченко-Прогрес" діє угода, згідно з якою фірма Богуслаєва безоплатно на 60 років отримала конструкторську та експлуатаційну документацію на цілу плеяду двигунів для літаків та гвинтокрилів.

"Якщо "Мотор Січ" перенесе виробництво до Китаю, а з ними і технології, що перебувають у спільній власності з "Івченком", то Україні більше не буде з чим виходити на міжнародний ринок гвинтокрилів", – наголошується в матеріалі УП.

Зазначається, що комуністична верхівка КНР хоче отримати статус першої країни у світі у тому числі і за військовими параметрами. Китайці прагнуть налагодити власне сучасне виробництво бойових гвинтокрилів, в тому числі – й за рахунок українських двигунів.

Ця ситуація вигідна й Російській Федерації, яка неодноразово мала справу з підприємством Богуслаєва, що продовжує постачати деталі військовим РФ, а також працює в ОРДО і в окупованому Криму. Росія також веде спільні проекти з Китаєм в галузі ОПК.

З таким станом справ категорично не згодні Сполучені Штати Америки, які терміново відрядили до Києва радника президента Трампа Джона Болтона. Його мета – відмовити основного власника "Мотор Січі" від продажу компанії китайцям.

Українська влада також може зіткнутися з ризиком того, що Київ не зможе розраховувати на вступ до НАТО, якщо стане частиною військової стратегії Піднебесної.

Зазначається, що Офісу президента Володимира Зеленського доведеться шукати "соломонове рішення".

Детальніше про тонкощі ситуації, в якій опинилася Україна, читайте в матеріалі "Дракон зачаївся. Чому продаж "Мотор Січі" підриває національну безпеку України"