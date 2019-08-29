Звільнили голів поліції відразу в чотирьох областях

З посад звільнили керівників головних управлінь Нацполіції у Закарпатській, Львівській, Житомирській і Запорізькій областях.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

"Таке рішення прийнято керівництвом Нацполіції відповідно до висновків розширеного засідання колегії МВС України, що відбулося в п’ятницю 23 серпня", - пояснюють у відомстві.

Там розповіли, що колишнього голову поліції Львівщинии Валерія Середу перевели на посаду начальника департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України. Головного поліцейського Житомирщини В’ячеслава Печененка призначено в центральний апарат Національної поліції України.

За даними прес-служби, що ж стосується колишніх начальників головних управлінь Нацполіції в Запорізькій і Закарпатській областях, то питання подальшого проходження ними служби ще вирішується.