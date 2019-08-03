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Війна на сході: Окупанти продовжують порушувати тишу, вже поранено двох бійців ООС

Субота, 3 серпня 2019, 07:42

Минулої доби ворог десять разів порушував режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Новоселівки Другої – з ручного протитанкового гранатомета;
- двічі біля Богданівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- околиці Павлополя – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

- двічі неподалік Нижньотеплого – з великокаліберних кулеметів;
- в районі населеного пункту Луганське – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- поблизу Світлодарська – з великокаліберного кулемета;
- два рази біля Південного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби, 3 серпня, ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Кримського – зі стрілецької зброї та біля Майорська – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Військові підкреслюють, що Об'єднані сили контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові дії
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