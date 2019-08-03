Трамп обговорював із Путіним і Китаєм нову ядерну угоду – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявив, що нещодавно розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним і з лідерами Китаю про нову угоду про ядерну зброю.

Як пише Bloomberg, у четвер Трамп заявив, що, на його думку, Путін хотів би досягти нової угоди про обмеження ядерних арсеналів Росії та США.

"Вони позбавляються від деяких, ми позбавляємося від деяких (ракет - ред.)", - сказав він журналістам у п'ятницю, додавши, що Китай також має бути залучений до процесу.

"Це було б чудово для світу", - сказав Трамп журналістам, вирушаючи з Білого дому в п'ятницю на свій гольф-курорт у Бедмінстері, Нью-Джерсі.

За словами президента США, нова угода заощадить країнам гроші на оборонні витрати.

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