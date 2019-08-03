Трамп обговорював із Путіним і Китаєм нову ядерну угоду – Bloomberg

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Субота, 3 серпня 2019, 09:04

Президент США Дональд Трамп заявив, що нещодавно розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним і з лідерами Китаю про нову угоду про ядерну зброю.

Як пише Bloomberg, у четвер Трамп заявив, що, на його думку, Путін хотів би досягти нової угоди про обмеження ядерних арсеналів Росії та США.

"Вони позбавляються від деяких, ми позбавляємося від деяких (ракет - ред.)", - сказав він журналістам у п'ятницю, додавши, що Китай також має бути залучений до процесу.

"Це було б чудово для світу", - сказав Трамп журналістам, вирушаючи з Білого дому в п'ятницю на свій гольф-курорт у Бедмінстері, Нью-Джерсі.

За словами президента США, нова угода заощадить країнам гроші на оборонні витрати.

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Нагадаємо:

  • США 2 серпня офіційно залишили російсько-американський договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який ознаменував собою завершення "холодної війни".
  • Міністерство закордонних справ Росії у п’ятницю офіційно підтвердило, що договір зі Сполученими Штатами про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) припинив діяти.
  • Аналітики побоюються, що крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.
  • 2 лютого США припинили свої зобов'язання за Договором і почали процес виходу з нього. Незабаром після цього президент Росії Володимир Путін призупинив зобов'язання Росії щодо договору. РФ послідовно заперечувала усі звинувачення США.

Українська правда

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Теми: США Трамп Росія Китай ядерна зброя


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