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У Трускавці перед приїздом Зеленського роззули "слуг народу"

Субота, 3 серпня 2019, 10:00
У Трускавці перед приїздом Зеленського роззули слуг народу

У готелі Rixos у Трускавці, де у суботу чекають на президента Володимира Зеленського, посилені заходи безпеки.

Як повідомляють кореспонденти УП, у готелі встановлені рамки, працівники УДО навіть просять майбутніх депутатів від "Слуги народу" роззутися.

Крім того, вибухотехніки перевіряють каналізаційні люки і внутрішню частину лайтбоксів у центрі Трускавця.

Разом з тим, прес-служба президента повідомляє, що 3 серпня Зеленський здійснить робочу поїздку до Львівської області.

"Глава держави візьме участь у нараді щодо розвитку медичного туризму в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • З понеділка у Трускавці проходить навчання для обраних депутатів від "Слуги народу".
  • Як повідомляв раніше президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, представники "Слуги народу" зайняті щодня з 8:30 до 21:30.

Євген Руденко, Ельдар Сарахман, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСлуга народу
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