У Трускавці перед приїздом Зеленського роззули "слуг народу"

У готелі Rixos у Трускавці, де у суботу чекають на президента Володимира Зеленського, посилені заходи безпеки.

Як повідомляють кореспонденти УП, у готелі встановлені рамки, працівники УДО навіть просять майбутніх депутатів від "Слуги народу" роззутися.

"Удошники" роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2019

Крім того, вибухотехніки перевіряють каналізаційні люки і внутрішню частину лайтбоксів у центрі Трускавця.

Разом з тим, прес-служба президента повідомляє, що 3 серпня Зеленський здійснить робочу поїздку до Львівської області.

"Глава держави візьме участь у нараді щодо розвитку медичного туризму в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: