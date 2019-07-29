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Представниця "Слуги народу" показала, як у них проходить інтенсив

Понеділок, 29 липня 2019, 11:30

Обрані від партії "Слуга народу" до Верховної Ради 9 скликання проходять навчання у Трускавці.

Член ЗеКоманди, відповідальна за гендерну рівність, 62-й номер у списку партії Марина Бардіна написала у Facebook про це:

"Навчання майбутніх депутатів і депутаток – корисна практика, аби сформулювати наші знання у низці сфер, де не всі є експертами, але після матимемо необхідне розуміння і навики".

 
Як вчаться "слуги народу"
З Fb Maryna Bardina

На оприлюдненому знімку видно, що народні обранці поділені на групи і щось обговорюють за круглими столами.

Бардіна зазначила: "Не годуй, дай повчитись" – моє життєве кредо, мабуть, тому цей інтенсив так надихає".

Київська школа економіки (KSE) погодилася провести тижневий освітній інтенсив для членів майбутньої фракції "Слуга народу".

У неділю, 28 липня, майбутні нардепи приїхали потягом до Трускавця, де на них чекали кілька автобусів. За інформацією LB.ua, для їх поселення обрали найдорожчі готелі – "Ріксос" та "Женева".

Інтенсив
Інтенсив "Слуги народу"
Фото - censor.net.ua

Як пише Ліга.net, у п'ятизірковому готелі Rixos у Трускавці зібралися 246 осіб, обраних за списком і в округах від партії "Слуга народу".

Учасників тренінгу розділено на 30 груп у середньому по 8 осіб. Їм допомагатимуть 12 модераторів. За задумом авторів тренінгу, ці групи повинні стати прообразом парламентських комітетів. Майбутні депутати самі вибирали хто де хоче працювати.

"Слугу народу" в Трускавці готують до Ради
Фото Дмитра Бобрицького, LIGA.net

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у вступному слові заявив: "Вашим завданням буде пошук нових шляхів зростання економіки. А нашим завданням, як економістів, допомогти вам зробити ваші ідеї робочою моделлю".

"Завдання виглядає нереалістично, наприклад, як підняти економіку на 7%. Ми, економісти, поки не бачимо, як це можна зробити", – цитує його кореспондент "Ліги".

"Слугам народу" під час тренінгу будуть виставляти оцінки – для "зворотного зв'язку" між керівництвом партії та депутатами.

Як повідомляв раніше Тимофій Милованов, представники "Слуги народу" будуть зайняті щодня з 8:30 до 21:30: на них чекають лекції від професорів Київської школи економіки та визнаних на ринку праці фахівців.

"У комплексі з лекційними заняттями студенти опрацьовуватимуть здобуті знання в групах для того, аби закріпити їх", – анонсував він минулого тижня.

На день у "слуг народу" передбачено три маленькі перерви та час на сніданок, обід і вечерю.

УП, доповнено
Теми: Слуга народуВерховна Рада
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