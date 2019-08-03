Разумков заявив, що його висунуть на спікера ВР

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Субота, 3 серпня 2019, 14:16
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Партія "Слуга народу" запропонує кандидатом на пост спікера Верховної Ради голову партії Дмитра Разумкова.

Про це Разумков заявив у суботу в Трускавці після 40-хвилинної зустрічі членів партії з президентом Володимиром Зеленським.

"На сьогоднішній день партія буде пропонувати мене в якості кандидатури на пост спікера Верховної Ради", - сказав він.

Глава партії додав, що "Слуга народу" запропонує на пост першого заступника голови Верховної Ради представника президента у парламенті Руслана Стефанчука.

"Ми озвучили наші кадрові позиції за посадами, які буде пропонувати партія "Слуга народу" в майбутній Верховній Раді. Були кадрові пропозиції по президії, по главам комітетів і їх керівництву", - сказав Разумков.

Євген Руденко, УП

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Теми: Слуга народу Верховна Рада Разумков Дмитро


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