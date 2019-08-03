Разумков заявив, що його висунуть на спікера ВР
Партія "Слуга народу" запропонує кандидатом на пост спікера Верховної Ради голову партії Дмитра Разумкова.
Про це Разумков заявив у суботу в Трускавці після 40-хвилинної зустрічі членів партії з президентом Володимиром Зеленським.
"На сьогоднішній день партія буде пропонувати мене в якості кандидатури на пост спікера Верховної Ради", - сказав він.
Глава партії додав, що "Слуга народу" запропонує на пост першого заступника голови Верховної Ради представника президента у парламенті Руслана Стефанчука.
"Ми озвучили наші кадрові позиції за посадами, які буде пропонувати партія "Слуга народу" в майбутній Верховній Раді. Були кадрові пропозиції по президії, по главам комітетів і їх керівництву", - сказав Разумков.
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