Разумков заявив, що його висунуть на спікера ВР

Партія "Слуга народу" запропонує кандидатом на пост спікера Верховної Ради голову партії Дмитра Разумкова.

Про це Разумков заявив у суботу в Трускавці після 40-хвилинної зустрічі членів партії з президентом Володимиром Зеленським.

"На сьогоднішній день партія буде пропонувати мене в якості кандидатури на пост спікера Верховної Ради", - сказав він.

Глава партії додав, що "Слуга народу" запропонує на пост першого заступника голови Верховної Ради представника президента у парламенті Руслана Стефанчука.

"Ми озвучили наші кадрові позиції за посадами, які буде пропонувати партія "Слуга народу" в майбутній Верховній Раді. Були кадрові пропозиції по президії, по главам комітетів і їх керівництву", - сказав Разумков.