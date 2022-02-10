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Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію

Четвер, 10 лютого 2022, 09:08
Дмитро Разумков представив команду в Харкові, фото з Facebook політика

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що Служба безпеки України причетна до зриву його пресконференції у Харкові 9 лютого, однак СБУ це заперечує.

Джерело: пости Разумкова у Facebook, коментар СБУ "Українській правді" 

Деталі: Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що планував у середу представити в Харкові місцеву команду своєї партії "Розумна політика" і провести пресконференцію, однак захід зірвався. 

Пряма мова: "Захід був зірваний Службою безпеки України – у приміщенні, де мало проходити спілкування зі ЗМІ, "випадково" за годину до цього зникло світло, а нас не пустили всередину.

Також мені стало відомо, що СБУ наполегливо просила харківських журналістів не відвідувати нашу пресконференцію. Тому я вдячний усім журналістам, які сьогодні все ж таки прийшли".

Деталі: Разумков допитувався, чи дзвонили з СБУ щодо його пресконференції, – і почув, що дзвінок був. 

Нардеп обурився, що "на тлі загрози ескалації з боку російського агресора СБУ у прикордонній області переймається боротьбою з політичними опонентами замість того, щоби займатися питаннями національної безпеки".

Разумков усе ж провів зустріч із харків’янами, "незважаючи на всі перешкоди, які намагалися влаштувати представники СБУ в перші години приїзду".

Дослівно СБУ: "Будь-які заяви про те, що Служба безпеки України перешкоджала проведенню пресконференцій окремих народних депутатів у Харкові, не відповідають дійсності. СБУ діє виключно в межах своїх повноважень та закону. І згідно функціоналу не несе жодної відповідальності за наявність чи відсутність електричного струму в містах. 

Будь-які спроби перекласти на Службу відповідальність за нібито "зірвану" пресконференцію є спробою політичної маніпуляції".

Валантина Романенко, Олена Рощенко, УП
Теми: Разумков ДмитроСБУХарків
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