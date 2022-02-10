Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію

Четвер, 10 лютого 2022, 08:08
Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію
Дмитро Разумков представив команду в Харкові, фото з Facebook політика

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що Служба безпеки України причетна до зриву його пресконференції у Харкові 9 лютого, однак СБУ це заперечує.

Джерело: пости Разумкова у Facebook, коментар СБУ "Українській правді" 

Деталі: Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що планував у середу представити в Харкові місцеву команду своєї партії "Розумна політика" і провести пресконференцію, однак захід зірвався. 

Реклама:

Пряма мова: "Захід був зірваний Службою безпеки України – у приміщенні, де мало проходити спілкування зі ЗМІ, "випадково" за годину до цього зникло світло, а нас не пустили всередину.

Також мені стало відомо, що СБУ наполегливо просила харківських журналістів не відвідувати нашу пресконференцію. Тому я вдячний усім журналістам, які сьогодні все ж таки прийшли".

Деталі: Разумков допитувався, чи дзвонили з СБУ щодо його пресконференції, – і почув, що дзвінок був. 

ВІДЕО ДНЯ

Нардеп обурився, що "на тлі загрози ескалації з боку російського агресора СБУ у прикордонній області переймається боротьбою з політичними опонентами замість того, щоби займатися питаннями національної безпеки".

Разумков усе ж провів зустріч із харків’янами, "незважаючи на всі перешкоди, які намагалися влаштувати представники СБУ в перші години приїзду".

Дослівно СБУ: "Будь-які заяви про те, що Служба безпеки України перешкоджала проведенню пресконференцій окремих народних депутатів у Харкові, не відповідають дійсності. СБУ діє виключно в межах своїх повноважень та закону. І згідно функціоналу не несе жодної відповідальності за наявність чи відсутність електричного струму в містах. 

Будь-які спроби перекласти на Службу відповідальність за нібито "зірвану" пресконференцію є спробою політичної маніпуляції".

Валантина Романенко, Олена Рощенко, УП
Теми: Разумков ДмитроСБУХарків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Разумков Дмитро
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Нардеп Воронько, в якого були обшуки, пішов зі "Слуги народу"
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: