Зеленський наполягає, що не користувався американськими лобістами
Джерело: коментар Зеленського журналістам у Трускавці, Радіо Свобода
Президент Володимир Зеленський заперечує, що під час президентських виборів користувався послугами лобістів у США.
Пряма мова: "Я ніколи ніким не користувався. Мені непотрібне лобі, ви знаєте це прекрасно, яка довіра до мене у людей. Я ніколи не зустрічався ні з одним лобістом, ні з одним посередником, нікого про це не просив".
Деталі: На уточнююче запитання, чи не міг хтось діяти в його інтересах, Зеленський сказав: "Я не знаю, напевне, вони ж там брехню не пишуть – хтось може (замовляв послуги лобістів у США – ред.), я цього не робив, мені це непотрібно, я нікому ніякої копійки не платив".
Що було раніше: Лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала в липні звіт про роботу, яку вона виконала на користь Володимира Зеленського у Вашингтоні у період між 3 квітня і 21 травня 2019 року.
Відповідно до документів, поданих у Міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 тисяч доларів і відшкодування витрат 9371,8 долара.
У період виборів команда Володимира Зеленського категорично заперечувала існування такого контракту. "У нас немає контракту з компанією Сигнал Груп", – заявляли у квітні представники кандидата.
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