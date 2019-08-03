У "Слузі народу" не зізнаються, скільки витратили на навчання у Трускавці

Джерело: брифінг Дмитра Разумкова після зустрічі майбутніх депутатів від "Слуги народу" з президентом Володимиром Зеленським, Укрінформ

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не зміг назвати суму, яку було витрачено на навчання майбутніх депутатів від політсили у Трускавці, пославшись на комерційну таємницю.

Пряма мова: "Звісно, вартість ми рахували, але я не можу зараз відповісти і озвучити. По-перше, частина коштів - це комерційна таємниця, і всі дізнаються про це під час оприлюднення звіту партії через НАЗК. А крім того, я особисто не займався організаційними питаннями, не формував бюджет цього заходу".

Деталі: За словами Разумкова, навчання для майбутніх депутатів у Трускавці цього тижня виконало два ключові завдання: зробити з 250 осіб команду і дати їм додаткові знання, які їм знадобляться у Верховній Раді.

Відповідаючи на запитання, чи складатимуть майбутні депутати від "Слуги народу" іспити після завершення навчання, Разумков сказав, що іспит буде, але "він не проходитиме в форматі іспиту", і його результати не оприлюднюватимуться.

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